Brandenburg/H

Das Brandenburger Industriemuseum wird viel mehr als nur Kulisse sein. Wo heute über die Industriegeschichte der Havelstadt berichtet wird, sind vor 30 Jahren noch die Stahlwerker zur Schicht gegangen. Mit der Wende kam dann für viele Arbeiter ein tief greifender Einschnitt in ihre Biografie. Die Produktion mit den Siemens-Martin-Öfen, von denen einer jetzt der Mittelpunkt der Ausstellung im Industriemuseum ist, wurde für unwirtschaftlich befunden. Tausende Menschen wurden arbeitslos und mussten sich mit dem Umbruch, der Wende, der Wiedervereinigung von Ost und West arrangieren und einen Neuanfang bewältigen.

Die Wendezeit von 1989 liegt jetzt 30 Jahre zurück und um an diese Zeit zu erinnern, ist vom 26. September bis zum 5. Oktober rund um das Industriemuseum eine Reihe von Veranstaltungen geplant, in deren Zentrum am 28. und 29. September ein großer Wende-Jahrmarkt mit einer Wende-Revue steht. Was sich zuerst nach leichter Muse und Vergnügungspark anhört, wird allerdings auf mehreren Ebenen auf die Besucher wirken.

Jahrmarkt mit doppeltem Boden

Der Anstoß zur Veranstaltung kommt von Danny Klein, die schon ihre neue Heimat Päwesin regelmäßig mit weiteren Künstlern in verschiedenen Aktionen zum selbst ernannten Hauptkulturdorf gemacht hat. „Das Industriemuseum und auch das Gelände vor der Halle sollen sich in einen Jahrmarkt mit besonderen Attraktionen verwandeln“, sagt Klein.

Dazu gehören natürlich Buden und Stände. „Mindestens 30 sollen es werden, auch mit Zuckerwatte und Seifenblasen – das gehört zum Jahrmarktflair dazu“, sagt die Künstlerin. Bei den meisten Stationen wird der äußere Anstrich allerdings täuschen, oder vielmehr eine Doppelbödigkeit erkennen lassen.

Theater und Kleinkunst

„Zu einem Jahrmarkt gehören auch Glücksspiele und das lässt sich mit der Atmosphäre der Wendezeit verbinden, in der sprichwörtlich gesehen vieles möglich war“, sagt Danny Klein. Es wird Stationen geben, an denen man sich spielerisch eine goldene Nase verdienen kann, eine Glücksschmiede, eine Wahrsagerin, die einem das Blaue vom Himmel verspricht und vieles mehr. „Wer noch Ideen für einen eigenen Stand hat, kann sich gerne melden.“

Mit dabei in dieser großen Erlebniswelt, die über mehrere Tage zu erkunden ist, sind auch das Brandenburger Theater und die Schauspielgruppe Lunatiks aus Berlin mit einem eigenen Stück. „Zudem wird das Brandenburger Kleinkunstfestival mit Aktionen am Industriemuseum vertreten sein“, blickt Klein voraus.

Wende-Erfahrungen der Brandenburger

Für die geplante Wende-Revue ist gerade das Casting gelaufen und jetzt startet die Probenarbeit. Auf der Bühne im Industriemuseum werden sich, der gewählten Form entsprechend, Schauspielszenen mit Gesang und Tanz abwechseln. Die erzählten Geschichten sind eine Destillation aus etwa 150 Interviews, die Danny Klein mit Brandenburger Bürgern über ihre Wendeerfahrungen geführt hat.

Zusammen mit Schauspieler Reimund Groß und Tänzer Gernot Frischling, die beide mit auf der Bühne stehen werden, entsteht die Inszenierung. „Sonst spielen nur Laiendarsteller mit, die uns mir ihrer Begeisterung und ihrem Talent überzeugt haben.“ Musikalisch wird das Ganze von der Band „Patchwork“ unterstützt.

Sandmännchen und Simson-Moped

„Wir werden Wendegeschichten nachzeichnen und beziehen uns vor allem auf das Geschehen in der Stadt Brandenburg“, sagt Reimund Groß. Schlaglichter fallen auf verschiedene Themen. Die Arbeit im Stahlwerk, die friedliche Revolution, die Veränderungen der Wende mit Liquidatoren aus dem Westen, Arbeitsamt, Umschulungen, Sprengung der Schornsteine und die Suche nach dem Neuanfang.

Wie das alles künstlerisch verpackt und mit DDR-Symbolen wie der Sandmännchen-Melodie und Simson-Mopeds angereichert zu einer Revue wird, ist dann im Herbst zu erleben.

Von Christine Lummert