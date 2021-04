Schenkenberg

Aufstellungsbeschluss, Planverfahren und Erschließung. Was in der Nachwendezeit in einem Jahr durchgezogen wurde, kennen heutige Investoren nur vom Hörensagen. Bernd Jansen hat die Zeit der schnellen Wohnparks auf der grünen Wiese noch selbst erlebt. Der Brandenburger war der Erfinder der Kirschbergsiedlung in Schenkenberg. Innerhalb von vier Jahren bezogen über 100 Familien auf der einstigen Obstplantage ihr neues Zuhause. Entweder kauften sie sich das Grundstück mit Haus vom Investor oder traten selbst als Bauherren auf. Es war die irre Zeit, als Eigenheimer Freizieherprämien bekamen, wenn sie ihre Plattenbauquartiere für Wohnungssuchende räumten. Für Heizung und Warmwasser reichte eine Gastherme. Anstelle von Stadtvillen waren maximal Eineinhalbgeschosser erlaubt. Und die Zinsen für einen Hauskredit lagen bei atemberaubenden sechs bis acht Prozent.

So sollen die Doppelhaushälften in der Waldstraße aussehen. Dazu kommen zwei Einfamlienhäuser in einem ähnlichen Baustil. Quelle: BauServiceBüro Norden

Rund 25 Jahre nach dem Häuserboom auf dem Kirschberg kehrt Jansen dorthin zurück, wo für ihn die Karriere als Projektentwickler begann. Jetzt soll noch einmal in Schenkenberg gebaut werden. Es geht um eine rund 3500 Quadratmeter große Brache in der Waldstraße. Angrenzend an den Bestand der Kirschbergsiedlung sollen drei Doppelhäuser und zwei Einfamilienhäuser entstehen. Als Investor tritt die Firma Paul Immobilien aus Brandenburg auf, die Jansens Sohn Julian gehört. Vater Bernd kümmert sich mit seiner Vertriebserfahrung um die Vermarktung. Nach dem die letzten Schutzmaßnahmen für Zauneidechsen realisiert wurden, ist inzwischen die Baufreigabe erfolgt. Bis die ersten Bagger in die Waldstraße rollen, wird es also nicht mehr lange dauern. Beim neuen Jansen-Projekt kaufen Interessenten Grundstück und Haus aus einer Hand.

Wo alles begann: Das Haus Nummer 48 gehörte Mitte der 1990er-Jahre zu den ersten Häusern in der Schenkenberger Kirschbergsiedlung. Bernd Jansen war damals Investor und Projektentwickler. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dass im Hausbau die Zeit nicht stehen geblieben ist, lässt sich an den Planzeichnungen erkennen. „Eineinhalbgeschosser sind von gestern. Die Leute fragen Zweigeschosser als sogenannte Stadtvillen nach, weil sich die Räume viel besser nutzen lassen“, weiß Bernd Jansen. Welten zwischen heute und vor 25 Jahren liegen auch in der Haustechnik und den Vorgaben der Energieeinsparverordnung. Obwohl die Kirschbergsiedlung mit Erdgas erschlossen ist, kommen keine fossilen Energien mehr zum Einsatz. Dafür ist eine Wärmepumpe obligatorisch. Ebenso wie Garagen und Stellplätze. Die Grundstücksgrößen sind mit 300 bis 400 Quadratmetern überschaubar. Die schlüsselfertigen Preise bewegen sich zwischen 350 000 Euro für eine Doppelhaushälfte und 380 000 für ein Einfamilienhaus.

Nachfrage hält an

Sorgen um eine schleppende Nachfrage macht sich Jansen nicht. „Das Interesse an Wohnimmobilien ist rund um Brandenburg unverändert hoch. Daran hat auch die Pandemie nichts geändert. In Groß Kreutz (Havel) sind es insbesondere die Lagen zu beiden Seiten der Bundesstraße, die stark nachgefragt sind. Von der Kirschbergsiedlung bis zur B 1 sind es ja nur fünf Autominuten. Für Pendler nach Potsdam oder Brandenburg ist die Lage ideal“, steht für den Immobilienexperten fest. Und die Preise ziehen weiter an. Zum Vergleich: Mitte der 1990er-Jahre waren Haus und Grundstück für zusammen rund 350 000 Mark zu haben. Dass sich die Preise mittlerweile verdoppelt haben, spricht aus der Sicht von Jansen für die eigene Wohnimmobilie als Wertanlage. „Wer damals in der Kirschbergsiedlung gebaut hat, kann sicher sein, dass er heute bei einem Verkauf einen sehr guten Preis erzielen würde“, steht für Jansen fest.

Von Frank Bürstenbinder