Brandenburg/H

Der Bürgerservice der Stadt Brandenburg an der Havel stellt zum 3. Januar 2022 sein Öffnungskonzept um. Bisher konnten die Termine an ausgewählten Tagen zur Verfügung gestellt werden. Diese Beschränkungen entfallen zukünftig, heißt es von der Verwaltung. Die Termine können demnach an allen Öffnungstagen gebucht werden. Zusätzlich stehen auch am Mittwoch und an jedem zweiten und vierten Samstag im Monat Termine zur Verfügung. Die Termine können, wie bisher, über die Internetseite der Stadt unter www.stadt-brandenburg.de gebucht werden.

Diese Öffnungszeiten gelten ab dem 3. Januar 2022: montags von 9 bis 11.30 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr; dienstags von 9 bis 11.30 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr; mittwochs von 9 bis 11.30 Uhr (ausschließlich mit Termin); donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr; freitags von 8 bis 12 Uhr; jeden zweiten und vierten Samstag von 8 bis 12 Uhr (ausschließlich mit Termin).

Die Ortsteilverwaltung Plaue/Kirchmöser bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Bereits beantragte Dokumente können laut Verwaltung im Bürgerservice am Nicolaiplatz abgeholt werden.

Von MAZ