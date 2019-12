Jauchzet, frohlocket: Brillantes Weihnachtsoratorium in Gotthardtkirche

Brandenburg/H

Mit Paukenschall und Trompetenglanz wird das Weihnachtsfest bereits im Advent gefeiert. Das hat Tradition, auch in Brandenburg an der Havel. Am Nachmittag des dritten Advent hieß es in der St. Gotthardtkirche: „Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage“.

Der sich in diesem Jahr neu formierte Stadt- und Domchor Brandenburg sang unter der Leitung von Domkantor Marcell Fladerer-Armbrecht die populären Kantaten 1 bis 3 des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach mit einer erstaunlich entspannten Qualität des Musizierens.

Maßgeblich daran beteiligt waren das Ensemble Kaiopolis als orchestrale Klangbasis sowie die Gesangssolisten Christina Elbe, (Sopran), Anna Werle, (Alt), Ferdinand Keller (Tenor), sowie der Bassist Tye Maurice Thomas. Durchweg grundierte Fladerer-Armbrecht die Aufführung mit einer inneren Fröhlichkeit, bei der auch das Besinnliche selbstverständlich seinen Platz hatte.

Sensibel gesungene Choräle

Die Mitwirkenden folgten dem Dirigenten mit klang- und ausdrucksstarker Musizierhaltung. Zu den zahlreichen Höhepunkten der Interpretation zählten die sensibel gesungenen Choräle, die durch den stark deklamatorischen Duktus und der rhythmischen Prägnanz seitens des Stadt- und Domchors ein erfrischendes Hörerlebnis boten.

Dem Domkantor gelang es, eine ausgewogene Balance zwischen dem opulenten Chor und dem eher intim besetzten Ensemble Kaiopolis, das durch Gastmusiker verstärkt wurde, herzustellen. Durch die stilsichere Musizierhaltung des Orchesters, die in der historisch informierten Aufführungspraxis angesiedelt ist, durch die genaue Intonation und gute Durchhörbarkeit bis in den Continuo-Part hinein konnte Kaiopolis sehr für sich einnehmen.

Exzellente Musiker

Auch in den Soli, ob die Oboe in der Altarie „Bereite dich, Zion“, die Violine in „Schließe, mein Herze, dies selige Wunder“, die Flöte in „Frohe Hirten, eilt, ach eilet“, zeigte sich, welch exzellente Musiker dieses Ensemble in seinen Reihen hat. Aber auch die Gäste, die für die Aufführung gewonnen wurden, waren ein Gewinn, beispielsweise die Trompeter der Brandenburger Symphoniker, die mit strahlendem Glanz ihre anspruchsvollen Partien meisterten.

Die von Marcell Fladerer-Armbrecht ausgewählten Gesangssolisten begleitete Kaiopolis mit elastischer Phrasierung und lebendiger Spielfreude. Der Tenor Ferdinand Keller verfügt über eine klare Stimme, die sich sowohl in den lyrischen Erzählpassagen des Evangelisten als auch in den Koloratur-Passagen der Hirtenarie souverän zum Tragen kam.

Arien gelingen einprägsam

Mit einem schlanken und natürlichen Timbre ihres Mezzosoprans konnte Anna Werle aufwarten. Differenziert gestaltete sie ihre Partie und war somit textlich immer präsent, so dass ihr die Arien mit freudiger Bewegung und meditierendem Innehalten einprägsam gelangen.

Tye Maurice Thomas präsentierte sich als viriler, differenziert gestaltender und stilistisch sicherer Bassist. Gemeinsam mit der mit warmer Stimmfarbe und Tonsicherheit bis in die Höhe stets überzeugenden Sopranistin Christina Elbe sang er das Duett „Herr, dein Mitleid, den Erbarmen“, in dem von Trost und Glaubensstärke gesungen wird.

Trompetenglanz umgibt den Chor

Zum Schluss der dritten Kantate lässt Bach mit barocker Rhetorik den Chor, umgeben vom Trompetenglanz, demütig singen „Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen, lass dir die matten Gesänge gefallen“. Doch die Mitwirkenden der Brandenburger Aufführung bewiesen eindrücklich, dass sie alles dafür taten, dass die „matten Gesänge“ nach unserem menschlichen Ermessen überhaupt nicht matt klangen.

Der Beifall der erfreuten und weihnachtlich gestimmten Zuhörerschaft war groß. Mit Recht.

Von Klaus Büstrin