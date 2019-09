Brandenburg/H

Neuer Ort, gute Stimmung: Das Jazzfest „swingin’ Brandenburg“ war am Wochenende im Brandenburger Paulikloster zu Gast – durch Kooperation der Jazzfreunde Brandenburg mit dem Verein der „Freunde des Archäologischen Landesmuseums“.

Auf drei Bühnen zeigten am Freitag und Samstag insgesamt zwölf Gruppen und Interpreten ein spannendes und abwechslungsreiches Programm, bei dem für viele Musikgeschmäcker etwas dabei war – und bei dem die Vielfalt eine Auswahl schwer machte. Traditionell sorgte jedoch erst einmal die Bigband der Musikschule Vicco von Bülow für eine schwungvolle Eröffnung auf der Lions-Bühne im Klostergarten.

Zur Galerie Das Jazzfest lockte die Freunde dieser Musik ins Brandenburger Paulikloster. Auf drei Bühnen ist ihnen einiges geboten worden.

Das 2010 gegründete Ensemble von Hobby-Musikern trat an, um das Publikum das große Feld der Big-Band-Literatur und vor allem aber den Spaß am Zusammenspiel näher zu bringen. Das gelang der Band außerordentlich gut, denn Hits wie Stevie Wonders „You’re the sunshine of my life“ oder Herbie Hancocks „ Cantaloupe Island“ ließ die Füße der Gäste auf den vollbesetzten Bierbänken vor der Bühne bereits früh zum Rhythmus wippen und sorgte für ein Lächeln auf den Gesichtern der Zuhörer. Strahlender Sonnenschein inklusive.

Tanz und Szenenapplaus

Am Samstag wurde es auf der Lions-Bühne zudem international. Die aus Äthiopien stammende Feven Yoseph sorgte vor dem bunt angestrahlten Gemäuer des Klosters mit ihrer Verbindung aus spiritueller Musik, Jazz, Reggae, Soul und R’n’B nicht nur für tanzende Gäste, sondern auch für Szenenapplaus und zahlreiche Zugabe-Rufe.

Wer jedoch auf den klassischen Swing steht, der wurde am Freitag im Friedgarten des Pauliklosters fündig. Hier erschuf das Socket Swing Trio, das aus einer spontanen Jazz-Session in einem Potsdamer Studentenkeller hervorging, in der besonderen Umgebung des von den Klostermauern umschlossenen Gartens eine lockere Atmosphäre. Und zwar mit einem Repertoire, das sich an den großen Vorbildern der Swing-Ära, dem französischen Gypsy-Gitarristen Django Reinhardt und dem lateinamerikanischen Bossa bedient.

Einen gar lyrischen Leckerbissen bot im Friedgarten hingegen das Duo Anne Osterloh und Mike Zaka Sommerfeld am Samstag. Zum 120. Geburtstag Erich Kästner warfen die beiden im Rahmen der Reihe „Jazz-Lyrik-Prosa“ einen humorvollen Blick auf den Fundus Kästners und gruben zwischen dem „Gebet keiner Jungfrau“ über „Gewisse Ehepaare“ bis zum Ende einer „Sachlichen Romanze“ allerhand Bekanntes und Unbekanntes aus der Beziehungswelt Kästners zu Tage.

Klavierspielen lernen in zwei Minuten

Im Klosterschiff bewies Christoph Reuter Humor. Mit seinem Musikkabarett „Alle sind musikalisch! (außer manche)“ erklärte der Berliner Pianist am Freitag den Unterschied zwischen Jazz, Klassik und Popmusik und bot den Gästen Gelegenheit, innerhalb von zwei Minuten selbst das Klavierspielen zu erlernen. Dazu verriet Reuter die Geheimnisse der Tonleiter, stellte die Zutaten für einen Hit vor und zeigte dem Publikum, dass es vielleicht doch musikalischer ist, als es denkt.

Für einen würdigen Abschluss des diesjährigen Jazzfestes sorgte im Klosterschiff am Samstag dann die Band „Triosence“. Mit ihrem als Songjazz selbstbetitelten unverwechselbaren Stil gewann die 1999 gegründete Band 2001 den ersten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend jazzt“ in Erfurt.

Damit verbunden war die Produktion einer CD, ihrem Debütalbum „First Enchantment“. Neben Auftritten in Brasilien und den USA konnte das Trio einen großen Erfolg in Japan verbuchen, wo es seit dem Erscheinen ihres Debütalbums zu den bekannten Jazznewcomern zählt.

Wenn der Körper zum Instrument wird

Im Paulikloster begeisterte vor allem mit ihrer Virtuosität an den Instrumenten. Da muss auch mal der eigene Körper herhalten, wenn Drummer Stephan Emig beispielsweise auf der eigenen Wange oder Schlagzeugsoli mit den blanken Händen spielt.

Dieses Programm sorgte für ein vollbesetztes Klosterschiff, dessen Architektur atmosphärisch ausgeleuchtet war und in dem das Publikum jeden Tempowechsel der Band frenetisch beklatschte.

Regelmäßig beim Jazzfest

Neben den Künstlern mit ihrer Vielfältigkeit in einem tollen Ambiente konnte das Paulikloster zudem mit einer wichtigen Bedeutsamkeit punkten: „Hier ist eine hervorragende Akustik, fast wie im Theater“, zeigte sich Staphan Panoscha begeistert. Der Brandenburger ist regelmäßig Gast des Jazzfestes. „Hier ist bis auf den letzen Ton alles deutlich zu hören.“

Lediglich der Eintrittspreis von 25 Euro für den Tag sei etwas zu hoch gewesen. „Dafür ist wirklich nur interessiertes Publikum da“, sagte Panoscha. „Und das ist dem Event nur zuträglich.“

Von Tobias Wagner