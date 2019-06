Brandenburg/H

Vorerst keinen Blick zurück! „Wir haben in die Zukunft gesehen“, sagt Thomas Krüger, CDU-Stadtverordneter und Chef der städtischen Marketinggesellschaft STG nach der konstituierenden Sitzung der CDU-Fraktion am Mittwochabend. Neun alte und drei neue Stadtverordnete gehören dieser CDU-Fraktion an, die bei der Kommunalwahl fast ein Drittel ihrer bisherigen Stärke verlor und nun statt mit 17 nur mit zwölf Männern und Frauen in der SVV sitzt.

Zum alten und neuen Fraktionsvorsitzenden wurde einstimmig Jean Schaffer gewählt. Schaffer ist der Stadtverordnete, der von allen bisherigen Stadtverordneten in der SVV das schlechteste Wahlergebnis mit nur 244 Stimmen einfuhr. Zum Vergleich: Dietlind Tiemann, die nun als neue Stadtverordnete Mitglied in der SVV ist, holte 5547 Stimmen, SVV-Vorsteher Walter Paaschen 1493.

Letzte Hoffnung: Landtag

Auch die Kreisvorsitzende Dietlind Tiemann weiß, dass sie mit Jean Schaffer auf das falsche Pferd gesetzt hat“, sagt ein Teilnehmer der kostituierenden Sitzung vom Mittwoch. Doch die Entscheidung sei schon vorher gefallen, Schaffer ist der Landtagskandidat des CDU-Kreisverbandes und hat von allen Kandidaten, die für Landtag und SVV kandidieren, dass mit Abstand schlechteste Ergebnis. Ihn jetzt von der Fraktionsspitze abzuziehen hieße, ihm jede Chance für die Landtagswahl zu nehmen, war man sich in der Fraktion einig.

Zumal die Landes-CDU in den kommenden Tagen ihre Wahlliste aufstellt und man damit die minimale Chance verbinde, Schaffer dort noch halbwegs günstig zu platzieren, da CDU-Landeschef Ingo Senftleben den Kreisverbänden zugesagt habe, sie wenn möglich zu bedenken. Gleichwohl sei klar: Kurz nach der Landtagswahl geht die SVV-Fraktion der Havelstadt in Klausur.

irgit Didczuneit-Sandhop mit Angeboten

Hat dann Schaffer nicht überzeugen können, dürfte Birgit Didczuneit-Sandhop nach der Klausur die neue Fraktionschefin heißen. Sie wurde schon jetzt zusammen mit Thomas Krüger und Georg Rietmüller in den Fraktionsvorstand gewählt. Ralf Dieckmann, der für Steffen Scheller in die SVV nachrückt, brachte Birgit Didczuneit-Sandhop sogar für noch höhere Weihen wie beispielsweise einen Beigeordnetenposten im Rathaus ins Gespräch. Fachlich zutrauen taten ihr das alle, allein warum sollte die beliebte Chefärztin der HNO-Klinik auf große Teile ihres Gehalts verzichten?

Sehr ruhig, sehr diszipliniert, beschreiben die Teilnehmer die Atmosphäre der Sitzung, die eineinhalb Stunden lang von Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) geleitet wurde, bevor er zum TWB-Aufsichtsrat gerufen wurde. Scheller gab, unterstützt von CDU-Kreischefin Dietlind Tiemann, deutliche Signale der Abrüstung und Entspannung in die Runde. Man werde sich an alle demokratische Gepflogenheiten halten.

AfD nicht ausgegrenzt

Dazu gehöre, dass neben dem SVV-Vorsitz, den die CDU für sich und damit Walter Paaschen beansprucht, der Hauptausschussvorsitz an die SPD geht. Den ersten Vize im Präsidium der SVV werde die SPD bekommen, den zweiten – was in der Selbstverständlichkeit durchaus überraschte – die AfD als drittstärkste Kraft. Und die CDU wird den Kandidaten mitwählen.

Dann ging es auch um die Besetzung der Ausschüsse. Die CDU bekommt als stärkste Kraft den ersten Zugriff auf einen Vorsitz, der der Stadtentwicklungsausschuss sein werde. Vermutlich soll diesen Georg Riethmüller leiten, der in den zurückliegenden beiden Jahren sich überparteilich einen guten Ruf erarbeitet hat. Bei den weiteren Ausschüssen werde man die Zugriffsliste abarbeiten, im Zweifel bei anstehenden Losentscheidungen womöglich sogar verzichten, um alle Parteien ins Boot zu holen. Auch über mögliche Aufsichtsratsmandate wurde noch nicht gesprochen. Augenscheinlich will Scheller diese als mögliche Verhandlungsmasse behalten, um für jene kleinen Gruppierungen, die wie FW und die FDP keinen Zugriff in Aufsichtsräten haben, zu verzichten.

Neue Ideen gesammelt

Nachdem Scheller zur TWB abrücken musste sammelte Dietlind Tiemann Ideen und Anregungen, die die CDU in der Zukunft politisch begleiten will. Dazu gehören Veränderungen in der Neuendorfer Vorstadt ebenso wie in der Neuendorfer Straße, die Belebung des Packhofes mit einer kompromissfähigen Bebauung ebenso wie auch immer geartete Verkehrsberuhigung der Altstadt.

Eine Auswertung der Gründe, warum letztlich das Wahlziel nicht erreicht wurde, wird die CDU zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen. Dietlind Tiemann betonte aber, der Wahlausgang sei zu akzeptieren und man werde den Brandenburgern besser zuhören müssen als bisher. Eine Einschätzung die Thomas Krüger teilt: „Wir haben ein beschlossenen Zukunftsprogramm bis 2035/40. Aber wir haben unsere Themen nicht konsequent und transparent gespielt.“

Derzeit loten Dietlind Tiemann und Walter Paaschen in Gesprächen mit den anderen Parteien aus, mit wem man künftig wie zusammenarbeiten könne. Wenn sich am 17. Juni die CDU-Fraktion erneut trifft, dürfte es dazu tiefergreifende Informationen geben.

Von Benno Rougk