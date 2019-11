Krimi-Autor Jean Wiersch plaudert aus dem Nähkästchen

Brandenburg/H

„Er hat es besser gemacht als ich“, lautet das Fazit von Steffen Scheller. „Während ich angefangen habe, Haushaltssicherungskonzepte zu schreiben, hat Jean Wiersch Krimis verfasst.“ So hat der Brandenburger Oberbürgermeister am Freitagabend die Gäste in der Theaterklause begrüßt. Wierschs erstes Buch - „Havelwasser“ - erschien 2007 und zur Lesung seines siebten Krimis „ Havelreime“ hatte der Kulturverein Brandenburg den Schriftsteller eingeladen.

Wie ein Krimi erst als Idee und dann auf Papier entsteht, das hat Krimiautor Jean Wiersch am Freitagabend den Gästen in der Theaterklause erzählt. In einer Lesung stellte der Polizeibeamte seinen neuesten Krimi vor.

„Ich freu mich“, sagt Wiersch und fragt die zahlreich erschienenen Zuhörer: „Womit haben wir das letzte Mal aufgehört?“ „Es war der Plot“ erinnert sich jemand im Publikum. Richtig. Und Autor Wiersch erklärt nochmal die Bedeutung eines Plots. Wenn der Leser nach zweihundert Seiten sicher sei zu wissen, wer der Mörder ist, dann müsse man mit der Geschichte scharf rechts abbiegen.Grundlage für seine Bücher seien immer Dinge, die wirklich passiert sind. Faszinierend ist der hohe Wiedererkennungswert in den Büchern von Wiersch, denn er siedelt seine Geschichten in der Stadt Brandenburg und Umgebung an.

Acht Jahre Geduld

Jean Wiersch, Jahrgang 1963, arbeitet nach wie vor hauptberuflich bei der Polizei des Landes Brandenburg, acht Stunden täglich. Woher er die Gabe zum Schreiben habe, will Scheller von ihm wissen. „Das sind fünf Prozent Talent und 95 Prozent Handwerk“, zitiert Wiersch eine altbekannte These. Er sei zu DDR-Zeiten bei der Marine gewesen. Und weil er dort viel Langeweile gehabt hat, habe er viel gelesen. Vor allem interessiert ihn die weitere Entwicklung von Schriftstellern nach ihrem ersten Buch.

Vor fünfzehn Jahren hat er mit dem Schreiben begonnen. Damals habe er sich zehn Jahre Zeit gegeben. Tatsächlich hat es acht Jahre gedauert, bis sich ein Verlag für ein Manuskript von ihm interessiert hat.

So entstehen die Ideen

Aus eigener Erfahrung weiß Wiersch, dass er seinen eigenen Ideen folgen muss und nicht Wünschen seiner Leser. „Die Gedanken müssen sich manifestieren in meinem Kopf. Wenn eine Idee nach einem Tag noch immer da ist und ich sie nicht vergessen habe, dann ist sie gut. Kann ich mich auch drei Wochen später noch an sie erinnern, dann ist sie hervorragend“, erklärt der Autor, der als Motto für die Lesung zu seinem siebten Buch die Zahl Sieben gewählt hat.

Es zeigt sich, dass die Zahl Sieben sehr präsent ist bei den Zuhörern. Begeistert beteiligen sie sich an einer Aufzählung: Der Schlagertitel „Über sieben Brücken musst du gehn“ wird genannt, ebenso das Märchen „Die sieben Geißlein“, sowie die sieben Zwerge, die bei „Schneewittchen“ vorkommen. Die sieben Todsünden werden gleich mehrmals vorgeschlagen: Der Stolz, der Geiz, der Neid, der Zorn, die Wollust, die Völlerei und die Trägheit. Gemäß dieser Aufzählung und nach dem Vorbild von Agatha Christie und ihrem Buch „Zehn kleine Negerlein“ hat der Schriftsteller sein siebtes Buch „ Havelreime“ strukturiert.

Geschickt hat Jean Wiersch die Leseproben so ausgewählt, dass er nicht zu viel verrät vom Inhalt. Doch es ist ihm gelungen die Zuhörer richtig neugierig zu machen auf seinen siebten Krimi „ Havelreime“, in dem Inspektor Manzetti und Privatdetektiv Barrus den Fall gemeinsam lösen.

Von Ann Brünink