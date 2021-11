Lehnin

Am Kleid für sie und an der Robe für ihn wird noch gearbeitet. „Doch bis zum 11.11. ist alles perfekt“, verspricht Manuela Hadler, Präsidentin des Lehniner Carnevalsvereins (LCV). Am kommenden Donnerstag um 18.11 Uhr startet das närrische Volk unter dem Ruf „Jelina Helau!“ auf dem Markgrafenpatz in seine 52. Session. Wie könnte es anders sein, steht das neue Prinzenpaar im Mittelpunkt der Öffentlichkeit. In ihrer Proklamation werden sich die Hoheiten, die bis zum Aschermittwoch (2. März 2022) das Zepter beim LCV schwingen werden, selbst vorstellen.

Taekwondo und Karneval

Unbekannt sind die Repräsentanten des Lehniner Karnevals nicht. LCV-Prinz Michael Günther (35) ist Sektionsleiter beim SV Kloster Lehnin und trainiert die koreanische Kampfkunst Taekwondo. Der Träger des schwarzen Gürtels schlägt gegen Holzbretter, übt Tritte und springt in die Luft. Dreimal pro Woche geht der Lehniner joggen, jeden Tag trainiert er seine Körperhaltung mit Yoga. Und jetzt noch Karneval! „Zuerst hatte ich Bedenken. Doch im Januar und Februar geht es beim Training etwas ruhiger zu. Da bleibt noch Zeit für ein zweites Ehrenamt“, ist Michael III. überzeugt, der sein Geld als IT-Anwendungsberater bei der AOK verdient.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das 50-jährige Bestehen des LCV konnten die Lehniner Karnevalisten Anfang 2020 gerade noch vor Ausbruch der Pandemie feiern. Quelle: Petra Müller

Mit ihm übernimmt seine Gattin als Jeanette I. die Regentschaft. Karneval ist für die in Lehnin aufgewachsene 33-jährige Prinzessin kein Fremdwort. Im engsten Familienkreis hält ihre Mutter Bärbel Fiedler dem LCV seit gut 20 Jahren als aktives Mitglied die Treue. Beruflich ist Jeanette Günther als Sozialpädagogin in einem Berliner Jugendamt tätig. Mit der fünfjährigen Marlene und Oskar (14 Monate) hat das Prinzenpaar zwei reizende Kinder, bei denen noch nicht ganz klar ist, für welches Hobby sie sich eines Tages entscheiden werden. „Es ist lange her, dass ich mal Prinzessin beim Fasching war. An die Rolle muss ich mich erst wieder gewöhnen. Aber auf die neue Herausforderung freuen wir uns beide“, sagte Jeanette I. der MAZ.

Prinzenpaar ist Aushängeschild für LCV

Arbeit, Familie und Ehrenamt im LCV müssen die Günthers in den nächsten Monaten unter einen Hut bekommen. „Zum Glück gibt es viele liebe Menschen, die uns bei diesem Spagat helfen“, berichtet das Prinzenpaar, das sich seiner herausragenden Rolle im Lehniner Karneval bewusst ist. Auf allen Abendveranstaltungen, beim Kinderkarneval und anderen offiziellen Anlässen wird die Anwesenheit der Hoheiten erwartet. „Das Prinzenpaar ist unser Aushängeschild. Und wir sind sehr froh mit Jeanette und Michael Günther zwei junge Leute gefunden haben, die bereit sind, diese Aufgabe zu übernehmen. Die Suche nach einem Prinzenpaar ist jedes Jahr eine spannende Sache“, weiß LCV-Präsidentin Hadler.

Der 2020 gewählt LCV-Vorstand mit Anja Back, Präsidentin Manuela Hadler (v.), Steffen Dammann, Carola Prinz, Katrin Rose-Niewar, Alina Josefski steuert den Lehniner Karneval durch schwierige Zeiten. Quelle: Antje Kirchhoff

Das Lehniner Prinzenpaar tritt seine Regentschaft in einer schwierigen Zeit an. Die Pandemie ist nicht vorüber. Schon im vergangenen Jahr machte Corona den Karnevalisten einen Strich durch die Rechnung. Nun steht und fällt auch die 52. Session mit dem Hygienekonzept, das sich nach den gesetzlichen Vorgaben richten muss. So müssen sich Freunde des Karnevals auch am 11.11. auf dem Markgrafenplatz auf Einlassregeln mit Kontaktlisten einstellen. Für die Indoor-Sitzungen hat der LCV-Vorstand eine Entscheidung gefällt. Der Kartenvorverkauf für die terminlich bereits festgelegten Abendveranstaltungen im Café Niewar wird erst nach Weihnachten am 29. Dezember beginnen.

LCV wartet ab

LCV-Präsidentin Hadler: „Wir wissen um unsere Verantwortung für die Gäste und für unsere Mitglieder. Deshalb warten wir die weitere Entwicklung und mögliche Vorgaben ab. Der LCV steht jedenfalls bereit. Seit eineinhalb Jahren wird für den nächsten Auftritt trainiert. Und natürlich wollen wir auch wieder mit unseren Fans zusammen sein.“ Prinzessin Jeanette I. und Prinz Michael III. haben jedenfalls alle LCV-Termine in ihrem Familienkalender fest eingeplant.

Von Frank Bürstenbinder