Welche Kita steckt gerade in personellen Schwierigkeiten? Wo kommt ein Bauvorhaben nicht voran? Um diese und viele andere Fragen geht es bei den wöchentlichen Dienstberatungen, die Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner mit dem Führungspersonal seiner Fachbereiche abhält. Nach den schlagzeilenträchtigen Kündigungen von Kämmerin Dagmar Keding und Bauamtsleiterin Angela Böttge im vergangenen Jahr konnte das Rathaus die zwei vakanten Posten neu besetzen. Brückner spricht von einer „vertrauensvollen Zusammenarbeit“ mit einer jungen Generation von Verwaltungsmitarbeitern. „Wir brüten nicht jeden Tag eine neue Idee aus. Aber wir sind personell für die nicht einfacher werdende Zukunft gut aufgestellt“, so der Bürgermeister.

Im Team von Dietlind Tiemann

Der Fachbereich 3, der für Gemeindeentwicklung und Bauen verantwortlich zeichnet, wird seit dem 1. Februar von Christin Fröhlich (34) geleitet. Ihr unterstehen drei Sachgebiete, in denen Hoch- und Tiefbau, der Baubetriebshof, die Bauleitplanung und der Immobilienservice angesiedelt sind. Fröhlich ist zwar nicht auf dem Bau groß geworden, doch soll die Juristin in erster Linie die Arbeit der Fachleute koordinieren und Struktur in ihren Verantwortungsbereich bringen. Ihre berufliche Karriere begann die verheiratete Brandenburgerin im Polizeiapparat, bevor sie die ehemalige Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann (CDU) als Referentin in ihr Team holte.

Wohin entwickelt sich Kloster Lehnin?

Nach Tiemanns gescheiterter Wiederwahl suchte und fand Fröhlich eine neue Herausforderung in Kloster Lehnin. „Ich freue mich für eine prosperierende Gemeinde tätig sein zu dürfen. Dabei habe ich tolles Fachpersonal an meiner Seite“, sagte die neue Bauamtsleiterin der MAZ. Zu den Schwerpunkten für die Zukunft im Gemeindegebiet zählt Fröhlich die Entwicklung von Baulandflächen für Wohnen und Gewerbe: „Wir stehen vor spannenden Diskussionen, weil uns die Landesplanung zahlreiche Restriktionen auferlegt.“ Führen muss sie auch den Prozess der Energiewende, der eine verstärkte Nachfrage nach Flächen für Photovoltaikanlagen mit sich bringt, die aktuell rund 200 Hektar ausmachen – und nicht in jedem Fall unumstritten sind.

Wenn es ums Geld geht, laufen neuerdings alle Fäden bei Mathias Jeske (39) zusammen – ein Eigengewächs der Gemeindeverwaltung. Nach dem Abitur absolvierte der in Damsdorf aufgewachsene Kämmerer und Vize-Bürgermeister im Kloster Lehniner Rathaus eine Lehre als Verwaltungsfachangestellter, führte eineinhalb Jahre die Kasse und wechselte danach in die Finanzverwaltung der Stadt Potsdam und in ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen. „Zahlen und Geld waren schon immer meine Welt“, erinnert sich Jeske, der 2016 nach Lehnin zurückkehrte und das Rechnungsprüfungsamt übernahm. Zum 1. Oktober 2021 hatte er nahtlos den gerade verwaisten Fachbereich 1 mit Finanzen, Soziales, und Zentrale Dienste übernommen.

Schulcampus Lehnin ist dickster Brocken

Jeske lebt heute in Brandenburg und ist Familienvater. Beruflich trägt er die Verantwortung für den gerade stärksten Haushalt in der Geschichte Kloster Lehnins. 30 Millionen Euro in den Einnahmen und Ausgaben gab es noch nie. Dickster Brocken ist freilich der geplante Ausbau des Lehniner Schulcampus mit einem Verbindungsbau zwischen Grund- und Gesamtschule, der allein mit 12 Millionen Euro im Doppelhaushalt 2022/23 zu Buche schlägt. Dazu kommen Investitionen in zwei neue Feuerwehrgerätehäuser in Reckahn und Trechwitz. Problem: Für alle drei Projekte sind Fördermittel beantragt, aber noch kein einziger Euro ist bislang bewilligt.

900 Schüler in Lehnin

Für Bürgermeister Brückner ein Unding: „Wir stehen mit dem Rücken an der Wand. Dabei erfüllen wir mit unserem Schulcampus alle Voraussetzungen für eine Förderung. Wir sind eine Inklusionsschule und berufsorientiert; haben Ganztagsbetrieb und unterrichten 900 Kinder von der 1. bis zur 13. Klasse. Eine Förderung wäre ein klares Bekenntnis zur Bildung im ländlichen Raum.“ Die Gemeinde ist mit Planungskosten und Bauanträgen sehr weit in Vorleistung gegangen. Schlimmstenfalls muss sein neuer Fachbereichsleiter nach Wegen einer alternativen Finanzierung suchen.

Erzieherinnen am Limit

Im Sozialbereich, für den Jeske ebenfalls verantwortlich ist, überschattet natürlich die Pandemie die Arbeit. Aktuell sind zwei Mitarbeiterinnen nur damit beschäftigt, die Lage in den sechs kommunalen Kitas im Auge zu behalten. Ständig müssen Öffnungszeiten angepasst werden, weil sich Personal krank meldet. Wegen der Kita-Testpflicht müssen auch in Kloster Lehnin monatlich tausende Schnelltests beschafft, vorgehalten und vorfinanziert werden. „Unsere Erzieherinnen sind am Limit. Zum Glück reagiert die Masse unserer Eltern verständnisvoll auf Einschränkungen bei der Betreuung“, so Jeske. Die Vorgaben des Landes zur Absicherung einer Notbetreuung sieht er jedoch kritisch: „Wenn sich immer mehr Mitarbeiterinnen krank melden, kann die Gemeinde auch keine Notbetreuung mehr gewährleisten.“

Ordnungsamt bleibt unbesetzt

Weiter ohne eigene Leitung bleibt der Fachbereich 2, der sich um die Themen Bürgerservice sowie Recht und Ordnung kümmert. Seit der ehemalige Fachbereichsleiter Berthold Satzky 2019 in den Ruhestand wechselte, blieb die Funktion unbesetzt. Auch heute sieht Bürgermeister Brückner keinen Grund für eine Neuausschreibung des Postens. „Beide Sachgebiete wurden personell verstärkt. Interne Überlegungen, wie wir künftig mit den Strukturen umgehen, laufen noch“, so Brückner. In der Kloster Lehniner Gemeindevertretung gab es in der Vergangenheit immer wieder mal Forderungen nach einer Strukturdiskussion.

