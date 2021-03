Jedem fünften Brandenburger Mann wachsen die Schulden über den Kopf

Brandenburg/H

Viele Menschen in Brandenburg an der Havel haben massive Geldsorgen oder sollten sie haben. Denn nirgendwo sonst im Land Brandenburg gibt es so viele überschuldete Bürger wie in der Havelstadt. Betroffen sind deutlich mehr Männer als Frauen.

Das Auskunfts- und Inkassounternehmen Creditreform hat an diesem Dienstag eine detaillierte Darstellung der Schuldensituation in den Bundesländern Berlin und Brandenburg vorgelegt.

Aus dem sogenannten Creditreform Schuldneratlas 2020 geht hervor, dass der Anteil überschuldeter Bürger überall in der Mark zurückgeht. Nur Brandenburg an der Havel und der Elbe-Elster-Kreis folgen dem Trend nicht.

Vor allem in der Havelstadt wachsen den Menschen die Schulden über den Kopf. Mit aktuell 15,8 Prozent weist Brandenburg an der Havel weiterhin die höchste Schuldnerquote im Land Brandenburg auf.

Erst mit deutlichem Abstand folgen Frankfurt an der Oder und Ostprignitz-Ruppin mit einem Anteil von jeweils 11,9 Prozent. Der Landesdurchschnitt liegt bei 9,6 Prozent.

Die niedrigste Quote der Verbraucherüberschuldung wurde 2020 wieder im Landkreis Potsdam-Mittelmark registriert. Dort ist sie mit 7,3 Prozent nicht einmal halb so hoch ist wie im benachbarten Brandenburg an der Havel.

Mehr Zahlungsverpflichtungen als Einkommen

Der Creditreform Schuldneratlas definiert Überschuldung als „eine wirtschaftliche Situation, in der die Ausgaben und Zahlungsverpflichtungen einer Person dauerhaft höher als deren Einnahmen oder Vermögen sind“.

Die für die Stadt im Jahr 2020 ermittelte Quote von 15,8 Prozent bedeutet, dass von rund 62.000 Einwohnern im Alter von mindestens 18 Jahren knapp 9800 überschuldet sind. Mehr als die Hälfte davon gelten der Creditreform als harte Fälle. Das heißt, die Überschuldung fällt so heftig aus, dass die Betroffenen richtig viel Ärger haben und zum Beispiel in die Privatinsolvenz gehen müssen.

Schulden und Postleitzahl 14772

Brandenburger Männer sind, wie überall, deutlich stärker betroffen als Frauen. Fast jeder fünfte Brandenburger ist überschuldet, aber „nur“ etwa jede achte Brandenburgerin.

Unterschiede sind außerdem festzustellen bezogen auf den Wohnort innerhalb des Stadtgebiets und die Altersgruppen. An Wohnorten mit der Postleitzahl 14772, wozu Hohenstücken, der Görden sowie Teile von Nord und der Altstadt gehören, liegt die Schuldnerquote nur knapp unter 20 Prozent.

Dagegen sind in Kirchmöser, Plaue und Mahlenzien nur halb so viele Menschen überschuldet, nämlich rund 9,8 Prozent.

Die mittlere Altersgruppe

Schulden machen den statistischen Angaben von Creditreform in Brandenburg an der Havel vor allem Bürgerinnen und Bürger der mittleren Altersgruppen.

Fast ein Viertel (23,7 Prozent) der Brandenburger zwischen 30 und 39 Jahre hat ein erhebliches Schuldenproblem sowie mehr als ein Viertel (25,5 Prozent) der 40- bis 49-Jährigen. In der Gruppe der Unter-30-Jährigen gilt das für rund 15,5 Prozent.

Leichte Schwankungen in 15 Jahren

Mit zunehmendem Alter wird Überschuldung ein geringeres Problem. Der Anteil sinkt von 14,2 Prozent der 50 bis 59-Jährigen auf 10,5 Prozent der 60- bis 69-Jährigen. Wer älter als 70 ist und in Brandenburg an der Havel lebt, hat nur selten hohe Schulden. Die Quote liegt in dieser Altersgruppe bei knapp 2,7 Prozent.

Das Niveau der Überschuldung hat sich im Laufe der vergangenen 15 Jahre in Brandenburg an der Havel verändert, schwankt aber nur zwischen einer Quote von gut 14 und knapp 17 Prozent. Im Jahr 2007 galten fast 11.000 der damals 65.000 erwachsenen Einwohner als überschuldet. Das waren 16,9 Prozent.

Von Jürgen Lauterbach