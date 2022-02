Brandenburg/H

Die Brandenburger Stadtverwaltung steht vor großen Veränderungen. Allein in den Jahren 2023 bis 2025 gehen über 100 Beschäftigte und damit fast zehn Prozent der Mitarbeiter in Rente.

Hoher Altersdurchschnitt

Das Durchschnittsalter der Angestellten liegt momentan bei 47,87 Jahren. Mitarbeiter der Verwaltung gehen aber meist schon zwei Jahre vor Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze und somit vor Vollendung des 67. Lebensjahres in Rente. Teile der Belegschaft befürchten deshalb, dass die Arbeit kaum noch zu bewältigen ist. Sie kritisieren, dass die Personalabteilung zu spät gegensteuert. Die ältesten Beschäftigten im Rathaus sind aus dem Jahrgang 1956.

Personalchefin Viola Cohnen will altersbedingte Personalabgänge mit der Ausbildung von Nachwuchskräften kompensieren. „Da damit jedoch nicht alle Personalbedarfe gedeckt werden können, werden die Recruitingprozesse zur Gewinnung neuer Mitarbeiter stetig evaluiert und weiterentwickelt“, schreibt sie der MAZ. Was das konkret heißt, lässt sie auf Nachfrage offen.

Zweitgrößter Arbeitgeber der Stadt

Im Brandenburger Rathaus gehen bald über 100 Mitarbeiter in Rente. Quelle: André Großmann

Die Personalchefin gibt zu, dass die Attraktivität der Stadtverwaltung als öffentlicher Arbeitgeber „stärker betont und in den Fokus von Bewerbern“ gestellt werden soll. Die Behörde liegt in Brandenburg an der Havel auf Platz 2 der größten Arbeitgeber. 2016 erreichte die Stadtverwaltung mit 932,8 Vollzeitstellen den bisherigen Tiefpunkt bei der Zahl ihrer Mitarbeiter. 2021 arbeiteten 986,3 Beschäftigte in Vollzeit, jetzt hat sich ihr Anteil auf 1013,2 Vollzeitjobs erhöht.

Um das Interesse für Bewerber zu steigern, stellt die Verwaltung auch immer mehr Quereinsteiger und Beschäftigte aus Berufsbildern mit Gemeinsamkeiten ein. „Die größte Herausforderung wird auch in den nächsten Jahren der demografische Wandel und der damit einhergehende Fachkräftemangel bleiben“, sagt Personalchefin Viola Cohnen auf MAZ-Nachfrage. Cohnen will versuchen, alle altersbedingten Abgänge bedarfsgerecht zu ersetzen. Sie macht aber auch klar, dass Digitalisierungsprozesse in Zukunft zu geringeren Personalbedarfen führen können.

Von André Großmann