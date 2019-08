Brandenburg/H

Knapp 400 private und gewerbliche Elektrofahrzeuge gibt es derzeit in der Stadt, im Jahr 2025 sollen es 1000 sein, im Jahr 2030 bereits mehr als 3000. Das wären geschätzt 10,9 Prozent aller in Brandenburg an der Havel zugelassenen Fahrzeuge, der bundesdeutsche Durchschnitt soll in elf Jahren bei 14,5 Prozent E-Autos liegen.

Anstieg der Zulassungen

Das geht aus einer Studie hervor, welche die renommierte Mobilitätswerk GmbH aus Dresden im Auftrag der Stadtverwaltung angestellt hat. Der städtische Projektleiter Thomas Lenz hat die Zwischenergebnisse des Elektromobilitätskonzeptes nun erstmals vorgestellt. „Die Entwicklung ist zurzeit sehr dynamisch: Gab es bis Ende 2018 einen Anteil von 0,3 Prozent E-Pkw bundesweit, stieg dieser innerhalb der ersten zwei Monate 2019 auf 3,2 Prozent.“

Ladestruktur reicht vorerst

Die Ladeinfrastruktur reiche bislang aus, die Stadtwerke errichten derzeit 30 Ladepunkte an 15 Säulen im Stadtgebiet, ab dem kommenden Jahr könnte der Bedarf weiter steigen. Derzeit laufen Gespräche mit den Wohnungsunternehmen, um eine wohnungsnahe Ladeinfrastruktur für Mieterhaushalte zu schaffen. Für 2030 rechnen die Experten mit etwa 1000 Ladevorgängen am Tag.

Verwaltung verleiht Dienstwagen

Die Verwaltung selbst will Vorreiter in Sachen neuer Mobilität sein. Dazu gehört, dass ihre Flotte von derzeit 19 Fahrzeugen abends und an den Wochenenden nicht mehr ungenutzt herumsteht, sondern Fahrzeuge von Brandenburgern gemietet werden können. „Dafür müssten wir unsere Beschaffungsstrategie grundsätzlich ändern“, sagt Lenz. Die Stadt least nicht mehr selbst die Fahrzeuge, sondern schreibt eine Carsharing-Konzession aus. Die Kommune wird Hauptnutzer. Ähnliche Modelle gibt es bereits in den Landkreisen Barnim und Herford.

Suche nach Carsharing-Anbieter

An zehn weiteren Standorten neben der Klosterstraße sollen etwa zwei Dutzend weitere Autos stationiert werden. „Ab einer Flotte von 40-50 Autos soll sich das rechnen. Wir werden noch Ende dieses Jahres ein entsprechendes Interessenbekundungsverfahren ausschreiben.“ Gehen Angebote ein, die auch für die Stadt finanziell tragbar sind, werde dies so umgesetzt, andernfalls starte man Anfang 2021 eine traditionelle Beschaffung. Die aktuelle Flotte ist 2017 geleast worden, damals seine die Konditionen für eine Elektroflotte noch unbezahlbar gewesen, sagt Lenz auf Nachfrage der Stadtverordneten Heike Jacobs. Die Stadt hatte aber einen geringen Kohlendioxid-Ausstoß zur Bedingung gemacht, zehn Kleinwagen fahren mit Erdgas-Antrieb.

Nur ein Päckchen-Transporter liefert aus

Ein großes Thema ist die „ Karawane der Lieferwagen“. In Folge des Internethandels wälzen sich viele Kleintransporter jeden Tag durch die Stadt, oft fahren mehrere zur selben Adresse. Manche Transportfahrten in die Stadt starten in Magdeburg, haben die Experten herausgefunden. Sie haben nun mit den fünf größten Anbietern gesprochen, diese sollen Gesprächsbereitschaft zeigen für eine Vereinfachung: Alle Pakete werden zu einem so genannten Mikro-Depot gefahren, dort sortiert und in einen E-Transporter umgeladen, der eine Runde absolviert. Für die kommunale Logistik hat der Bund gerade ein Förderprogramm ausgeschrieben. „Es könnte auch klappen, weil die Lieferdienste derzeit selbst extreme Rekrutierungsschwierigkeiten haben, keine Fahrer finden.“ Da sei der Leidensdruck mittlerweile hoch genug.

Zuerst neue Straßenbahnen

Beim Öffentlichen Personennahverkehr konzentrieren sich die Verkehrsbetriebe VBBr bis 2024 auf die Neubeschaffung von zehn Straßenbahnen, das ist schon ein finanzieller Kraftakt. Elektrobusse hingegen seien noch nicht möglich, sie sind extrem teuer, haben zu wenig Reichweite. Es müssten also mehr Busse beschafft und mehr Fahrer angestellt werden.

Von André Wirsing