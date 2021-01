Jerusalema-Challenge: Brandenburger tanzen als Zeichen gegen Einsamkeit

Brandenburg/H

Der Spaß am Leben ist Janett Girbinger und ihren Freunden auch in der Corona-Zeit wichtig. Am Humboldthain trainieren sie und Freunde mit Abstand und Maske für die Jerusalema Challenge.

Tanzen für positive Gedanken

Dabei setzen sie einen Fuß nach vorne, tippen viermal auf den Boden, wechseln auf´s andere Bein und tappen den Fuß wieder viermal auf den Boden. Der Trend geht durch die sozialen Netzwerke, Bilder und Videos erreichen weltweit Millionen Klicks.

Anzeige

Wegen des aktuellen Infektionsgeschehens bleibt die Tanzprobe zunächst einmalig. Trotzdem geben die Brandenburger nicht auf. „Es ist wichtig, positiv zu denken. Dieser Tanz ist für uns ein Zeichen der Freundschaft und des Zusammenhalts. Deshalb fordern wir alle Brandenburger auf, mitzumachen“, sagt Girbinger.

Lina Göpfert, Christin Willnat und Julia Rehdorf (von links) proben für die Jerusalema Challenge. Quelle: privat

Bilder und Videos gefragt

Die 39-Jährige hofft, dass sich die Menschen in der Havelstadt im Wohnzimmer, der Küche oder im Flur bewegen, mit ihren Hüften im Takt kreisen und davon ein Foto machen oder Video drehen. „Wir freuen uns auf die Reaktionen der Brandenburger und schneiden dann anschließend alles zusammen“, sagt Girbinger. Die Idee zum Projekt kommt ihr und ihrer Freundin Julia Rehdorf im „Für alle Laden“.

Das Duo will andere Brandenburger so zum Sport motivieren und ihnen ein Lächeln schenken. „Musik und Bewegung lenken uns auch in schweren Zeiten ab. Es ist wichtig, positiv in die Zukunft zu schauen. Wer mag, lernt das Tanzen fleißig zu Hause und bewegt sich hoffentlich bald mit uns zusammen“, so Girbinger.

Langfristiger Wunsch

Sobald es das Infektionsgeschehen in Brandenburg an der Havel zulässt, will sie Gleichgesinnte vor der Friedenswarte treffen. „Unser langfristiges Ziel ist ein Tanz auf dem Marienberg, mit Abstand und Blick über die Dächer der Stadt. Dort haben wir ja Platz genug. So setzen wir ein Zeichen für den Spaß und zeigen, dass niemand allein ist, sagt die Brandenburgerin und probt ihre nächste Drehung für den Tanz.

Die Brandenburger können ihre Tanzversuche für die Jerusalema-Challenge an die Facebookseite vom „Für alle Laden“ senden.

Von André Großmann