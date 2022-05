Jeserig

Der Spaß am Event steht den mehreren hundert Seifenrennen-Besuchern auf dem Gelände hinter McMöbel ins Gesicht geschrieben. „Zwei Jahre nichts, endlich ist mal wieder was los in Jeserig“, sagt Claudia Schmidt, die sich über den Plan von Matthias Lehmann, das „erste Seifenkistenrennen in Jeserig seit Menschengedenken“ auf die Beine zu stellen, total gefreut hat. Seit drei Wochen geistern die Pläne, daran teilzunehmen, durch ihre Gedanken. Und nicht nur durch ihre.

Zur Galerie Ein tolles Event: Auf dem Gelände hinter McMöbel in Jeserig steuerten kleine und große Pilotinnen und Piloten am Samstag verrückte, schnelle und kreative Seifenkisten ins Ziel.

Mit ihrem Partner Gabriel Weichert und Malte Reiser aus der Nachbarschaft reift der Plan, als „Team Blau“ zu starten. Google half und bot eine käufliche „Zigarrenkiste“, eine Art Seifenkistenrahmen, den wir „getunt und zu Ende gebaut haben“, sagt Gabriel, der sich als Sponsor versteht.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit seinen Mitstreitern hat er in den vergangenen drei Wochen gefühlt jede freie Minute alles dafür getan, dass seine beiden Fahrer unter bestmöglichen Bedingungen fahren. „Lenkrad und Bremsen müssen vorhanden sein, sonst ist man völlig frei bei der Gestaltung. Wir haben hinten ein paar Kilo Zusatzgewicht verstaut“, verrät er, „Gewicht rollt nämlich besser.“

Witzige Fahrzeuge sind es allemal, die die Kinder und Jugendlichen so schnell wie möglich die Rampe heruntersteuern. Noch schräger sind die Namen. Sie heißen „Lahme Ente“, „Team Rumpelkiste“, die „Furzkanonen“, „Brennende Wespen“ oder „V8 – Leider geil“.

Ein paar kleine Hexen sind auch mit dabei, passend zu Walpurgis. Gäste klatschen begeistert mit, die Handys sind gezückt. Es gibt insgesamt drei Durchläufe, zum Schluss wird die beste Zeit gewertet.

Das sind die jungen Sieger des Rennens in Jeserig

Malte vom Team Blau schafft es mit 0,08 Sekunden Rückstand nach Sieger Lies auf Platz Zwei, Karl Valdex mit noch mal 0,04 Sekunden Verzug auf Platz Drei. Alle haben sie nur 8 Sekunden bis zur Ziellinie gebraucht.

Auf der Rückseite der großen Rampe ist fast genauso viel los. Viele der kleinen Kinder tragen hingebungsvolle ihre Bobby-Cars oder andere geeignete Gefährte immer wieder eine kleine Rampe hoch und fahren genauso cool wie die Großen wieder herunter.

Superstimmung bei dem Event in Jeserig

Überall wird gespielt, getobt, gelacht, geschwatzt, gegessen und getrunken, und immer miteinander. Die Freude über das Fest auf der beinahe sommerlichen Wiese ist unverkennbar. „Vielleicht wird das Ganze ja im nächsten Jahr wiederholt“, sagt Wilhelm Schneidereit, „ich zumindest würde auf jeden Fall wiederkommen.“

Auch die Erwachsenen absolvieren ihre drei Durchläufe, mit „Rennstall Volljummi“, den „Bierpiloten“ oder „Cossmo“. Moderator Janosch Gärtner kündigt die einzige Dame unter den Startern an, die schon bekannte Claudia Schmidt aus Jeserig vom Team Blau.

Madox Nowakowski trat mit seinem Silberpfeil an. Quelle: Heike Schulze

Sie darf schlussendlich den Pokal und 500-Euro-Siegprämie einstreichen. Die „Rennabteilung“ der Freiwilligen Feuerwehr Jeserig legt als einziger Teilnehmerin einen Achsenbruch hin und ist damit leider raus.

Der Publikumspreis für die schönste Seifenkiste ging an Felicitas Rohm. Sie hat die strahlend gelbe „Lahme Ente“ dreimal sicher ins Ziel gesteuert. Fürs Siegertreppchen war sie nicht schnell genug, aber das ist diesem Falle natürlich auf den Namen ihrer Seifenkiste zurückzuführen.

Von Heike Schulze