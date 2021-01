Jetzt geht es los: Seit 9 Uhr werden die ersten Senioren und Pflegekräfte in einem Altenheim in Brandenburg an der Havel geimpft, nachdem bislang nur privilegierte Berufsgruppen dran waren.

Das Seniorenpflegeheim von Renafan befindet sich in der ehemaligen Kammgarnspinnerei (Branka) in der Neuendorfer Straße in Brandenburg an der Havel. Quelle: Heiko Hesse