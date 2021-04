Jetzt wird es knallgelb: Auf den Feldern blüht der erste Raps

Brielow

Für ein gelbes Meer reicht es noch nicht. Doch die ersten Rapspflanzen blühen bereits auf den Feldern der Brielower Agrar GmbH. „Wegen der kühlen Witterung im März und April ist der Raps in diesem Jahr sogar etwas zurück“, weiß Geschäftsführer Gerhard Ullrich. In normalen Jahren steht die Kultur um den 10. Mai in Vollblüte und bedeckt weite Landschaften mit einem knallgelben Teppich. Jedenfalls dort, wo Raps noch angebaut wird.

Mit Gelbschalen lässt sich der Schädlingsdruck auf die Rapspflanzen ermitteln. Aktuell sind die Rapsglanzkäfer im Anflug. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Anbau der insektenfreundlichen Kulturpflanze geht landesweit zurück. So waren in den vergangenen trockenen Jahren die Aussaatbedingungen nicht optimal. Dazu kommen sinkende Verkaufspreise, verschärfte Pflanzenschutzbestimmungen und Düngevorschriften. Zu den bekanntesten Rapsschädlingen gehört der Rapsglanzkäfer. Sie fressen Blüten und Knospen an. Um den Schädlingsdruck festzustellen, hat die Agrar GmbH Gelbschalen aufgestellt, die von den Käfern angeflogen werden. Mit diesem Frühwarnsystem werden Informationen für Pflanzenschutzmaßnahmen gewonnen.

Rapsfelder werden gern von Schwänen aufgesucht. Quelle: Frank Bürstenbinder

Brielower Raps, dessen kugliger Samen im Juli geerntet wird, gelangt ausschließlich über Händler zu Ölmühlen. Derzeit lassen sich Schwäne die Blätter der Pflanzen schmecken. Doch die Schäden halten sich in Grenzen, der Raps wächst weiter. Raps ist eine wichtige Bienenweide und Honigtracht. Zwar kann sich der Raps selbst bestäuben, doch mit Bienen als Bestäuber erhöht sich der Ertrag um rund 30 Prozent.

Von Frank Bürstenbinder