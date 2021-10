Brandenburg/H

Die Arbeitslosigkeit in Brandenburg an der Havel ist in diesem Oktober nach amtlichen Angaben erneut gesunken. Im Oktober wurden 2823 Arbeitslose registriert und damit 68 weniger als im September.

Die Arbeitslosenquote beträgt in der Stadt somit 7,6 Prozent, teilen das hiesige Jobcenter und die Arbeitsagentur an diesem Donnerstag mit. Das sind 0,2 Prozent weniger als im September, aber noch 0,1 Prozent mehr als der historische Tiefstand vom vergangenen November, als die Behörden eine Quote von 7,5 Prozent meldeten.

Der Bestand der Langzeitarbeitslosen im Jobcenter der Stadt ist zwar auf 1047 Frauen und Männer gesunken. Er liegt aber noch immer höher als vor einem Jahr. Ähnliches gilt für die Zahl der arbeitslosen ausländischen Menschen in der Stadt Brandenburg. 515 von ihnen sind ohne Arbeit, 25 weniger als im September.

Der Arbeitsmarkt in Brandenburg an der Havel scheint sich derzeit ganz ordentlich zu entwickeln. In diesem Oktober sind 1085 freie Arbeitsstellen gemeldet. Gegenüber dem Vormonat sei das ein Plus von 51 Stellen, berichtet das Jobcenter.

Weniger freie Ausbildungsplätze

Verglichen mit dem Vorjahresmonat seien es 378 Stellen mehr. Arbeitgeber meldeten in diesem Monat 218 neue Arbeitsstellen, das sind 108 mehr als ein Jahr zuvor.

Von den 441 Lehrstellenbewerbern, die sich in der Brandenburger Arbeitsagentur gemeldet haben, sind noch 113 unversorgt, haben also noch nicht Passendes gefunden. Auf der anderen Seite sind von den 447 gemeldeten freien Lehrstellen nur noch 50 nicht besetzt.

Allerdings haben Arbeitgeber den Vermittlern der Arbeitsagentur diesmal weniger freie Ausbildungsplätze gemeldet als in den vergangenen beiden Jahren. Das ist in Potsdam und in Potsdam-Mittelmark anders. Dort stehen mehr Lehrstellen zur Verfügung als im Vorjahr.

Auf den zweiten Blick erste Wahl

Wie im benachbarten Landkreis ist die Zahl von Bewerbern in Brandenburg an der Havel in diesem Ausbildungsjahr etwas gesunken. Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam, sieht eine „gute Ausgangslage für junge Talente”.

Doch Sorge bereite ihm und der Agentur das auch im zweiten Corona-Jahr gefallene Ausbildungsinteresse der jungen Generation. Es sei aber noch nicht zu spät, eine Ausbildung zu beginnen, auch wenn das aktuelle Ausbildungsjahr bereits begonnen hat.

Auch an Arbeitgeber appelliert Tassinopoulos: Sie sollten Jugendliche in den Blick nehmen, „die erst auf den zweiten Blick die erste Wahl sind”.

Von Jürgen Lauterbach