Brandenburg/H

Die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg an der Havel ist im letzten Monat des vergangenen Jahres leicht gestiegen. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht des Jobcenters der Stadt hervor. Insgesamt waren im Dezember 2020 2850 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 61 Arbeitslose mehr als im November 2020, was einem Anstieg um 2,2 Prozent entspricht.

Verglichen mit Dezember 2019 gab es im Dezember 2020 43 oder 1,5 Prozent Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote in Brandenburg an der Havel liegt aktuell bei 7,7 Prozent. Im November 2020 lag der Wert noch bei 7,5 Prozent, im Dezember 2019 bei 7,6 Prozent. Trotz des geringfügigen Anstiegs seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie derzeit „nicht maßgeblich“, heißt es in dem Bericht.

Die Hälfte der Arbeitslosen sind Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger stieg im vergangenen Monat von 1908 auf 1942 – ein Anstieg von 5,1 auf 5,2 Prozent. Etwa die Hälfte der Arbeitslosen in Brandenburg an der Havel sind derzeit Langzeitarbeitslose, die seit einem Jahr oder länger arbeitslos gemeldet sind. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen in Brandenburg an der Havel ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 44, beziehungsweise 4,7 Prozent auf 988 Personen gestiegen.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist das siebente Mal in Folge gesunken. Sie liegt im Dezember 2020 bei 4409. Das sind 36 weniger als im November (-0,8 Prozent) und 259 weniger (-5,6 Prozent) als ein Jahr zuvor.

Mehr freie Stellen gemeldet

Während die Zahl der Arbeitslosen im Dezember geringfügig angestiegen ist, stieg auch die Zahl der freien Stellen. Im vergangenen Monat waren 740 Arbeitsstellen gemeldet, 25 Stellen mehr als im November. Verglichen mit Dezember 2019 sind es sogar 117 Stellen mehr. Arbeitgeber meldeten insgesamt 211 neue Arbeitsstellen. Verglichen mit Dezember 2019 sind das 91 Arbeitsstellen mehr. Seit Jahresbeginn sind damit 1.657 neue Arbeitsstellen eingegangen. Abgemeldet wurden hingegen 187 Arbeitsstellen, zwei weniger als ein Jahr zuvor.

Von Feliks Todtmann