Rathenow

Mit seinem zweiten Studioalbum „Klappe! Die Zweite“ tourt er durch die Republik und begeistert seine Fans wieder mit bewegender Musik und bekannten Texten. Aktuell bereitet sich Joe Carpenter auf den Rest seines Tourneeplans vor und „bügelt seine Hemden“, um sein Publikum mit seinem ständig wechselnden Programm zu unterhalten.

Das zweite Konzert

Am 25. Oktober kehrt der Sänger und Entertainer in das Rathenower Kulturzentrum zu seinem zweiten Konzert in den Theatersaal zurück. „Die ersten Reihen waren bereits wenige Tage nach Start des Vorverkaufs belegt“, freut sich Carpenter. Seinem ersten Konzert im Kulturzentrum im Jahr 2017 lauschten 389 Besucher. Er hofft, diese Zahl im Oktober zu toppen.

Oft ausverkauft

Beinahe ausverkaufte Säle seien keine Seltenheit. „Teilweise nehmen Gäste weitere Strecken in Kauf.“ Zu seinem Konzert in Lübben im Spreewald kamen Gäste aus Schwerin oder Dresden angereist, berichtet er.

Einige Momente bleiben dem Sänger länger im Gedächtnis, so zum Beispiel ein Konzert auf Usedom, währenddessen sowohl er, als auch das Publikum Zeugen eines Heiratsantrages wurden, zu dem er auf Wunsch eines Gastes ein Liebeslied („Das Beste“ von Juli) sang.

Joe Carpenter schreibt Autogramme im Kulturzentrum. Quelle: Uwe Hoffmann

Ein anderes Mal konnte ein älterer Herr im Rollstuhl noch einmal zu einem langsamen Walzer aufstehen und mit seiner Frau tanzen. In solchen Augenblicken wird dem Sänger wieder bewusst, warum er seinen Weg gewählt hat. Er überzeugt durch seine bodenständige Art und spricht gern im Anschluss mit seinen Gästen.

Schwungvolles Erstgespräch

Das Tourleben hält ihn auf Trab. Carpenter managt sich selbst, organisiert Auftritte und fragt Zeitungen und Radiosender eigenhändig an. Er verteilt sogar seine Flyer in die Briefkästen. Nicht immer entspricht das, was er anzubieten hat, den Erwartungen seiner Geschäftspartner. Im Erstgespräch räumt er das mit Humor und brandenburgischer Manier schwungvoll aus dem Weg.

Freizeit mit Collie

Einen Nebenjob kann der ehemalige Mitarbeiter der Kreisverwaltung Havelland zeitlich nicht mit seiner Arbeit vereinbaren. Er würde jedoch gern mal „einen Tag das Kauflandmikrofon übernehmen“, die Angebote den Kunden präsentieren und singend durch die Gänge tanzen. Braucht er eine Auszeit, verbringt sie der Entertainer mit seiner Colliedame oder am Ostseestrand.

Joe Carpenter bei seinem ersten Auftritt 2017 im Kulturzentrum. Quelle: Uwe Hoffmann

„Wäre ich jünger, würde ich ein Medienstudium beginnen“, sagt er. Von Rundfunk und Fernsehen ist der Sänger begeistert und er ist dankbar, wenn er zu Radiostationen eingeladen wird und seine Titel präsentieren darf.

Pizza und Sprachen

Seinen Berufswechsel bereut der Rathenower nicht, doch habe der Tag ein paar Stunden mehr. Er kann sich vorstellen, ein Sprachtraining zu machen, um bestimmte Atem- und Sprechtechniken zu lernen. Einen Sprachkurs kann er sich ebenfalls vorstellen, Englisch, oder Polnisch. Sogar Italienisch wäre im Bereich des Möglichen, so der Pizzaliebhaber. Denn Pizza habe er gern „mehrmals täglich intravenös”“.

Mit Lindenberg und Maffay

Fragt man ihn, mit wem er einmal an einem Tisch sitzen möchte, wären dies Udo Lindenberg und Gregor Meyle, die er neben Peter Maffay zu seinen Vorbildern zählt.

Beim Fischerjacobi in Plaue begeisterte Joe Carpenter einst die Menge mit dem MAZ-Sommerhit „Südsee“. Quelle: Jacqueline Schulz

Joe Carpenter möchte mit seinen Titeln Geschichten erzählen und er wünscht sich für seine Hörer ein Kopfkino, wenn sie seiner Musik lauschen. Er arbeitet daher gerade mit André Stade an einem Musikvideo für einen neuen Titel, um die Musik für seine Zuhörer zu verbildlichen.

Für sein drittes Album reist Carpenter „gern auch mit der Bahn“ und seinem – wie er sagt – „kleinen Promikoffer” nach Dresden, um mit Stade die nächsten Titel zu produzieren. Es gehe in die Richtung Max Giesinger/ Johannes Oerding. Ob es das Album auch als CD geben wird, kann er noch nicht sagen.

Gespräch mit dem Techniker

Joe Carpenter ist auf dem Boden geblieben und fragt lieber den Bühnentechniker, wie der Tag gewesen sei, statt sich den Koffer tragen zu lassen. Ob er einen großen Plattenvertrag bekommen möchte? Da mag er sich nicht festlegen. „Wichtiger ist mir, mir selbst treu zu bleiben und das verspreche ich meinem Publikum.“

Tickets sind an der Theaterkasse im Kulturzentrum erhältlich.

Von Rebecca Kral