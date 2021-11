Die Nazi-Gräueltaten passierten lange vor ihrer Geburt, trotzdem geht der 17-jährigen Celina Fattach das Gedenken nah. Es findet dort statt, wo in Brandenburg an der Havel vor 83 Jahren die Synagoge niedergebrannt wurde.

Vor 83 Jahren wurde hier in der Reichspogromnacht die Synagoge niedergebrannt. Die 17-jährige Celina Fattach zündet bei der Gedenkveranstaltung am 9. November in Erinnerung an die Verfolgten und Ermordeten eine Kerze an. Quelle: Judith von Plato