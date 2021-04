Jürgens-Gruppe hat ihre Mercedes-Autohäuser in Brandenburg verkauft

Brandenburg/H

Nach 30 Jahren in Brandenburg an der Havel trennt sich die im westfälischen Hagen beheimatete Jürgens-Gruppe von ihrem großen Mercedes-Verkaufs- und Servicecenter in der Friedrichshafener Straße.

Die als Autohaus Jürgens bekannte Firmengruppe hat das Brandenburger Center ebenso verkauft wie ihre beiden Mercedes-Autohäuser in Neuruppin und Wittstock. Soweit bekannt, behalten die Westfalen ihr Geschäft in Bad Belzig ebenfalls nicht.

Die Beschäftigten sind bereits informiert über den bevorstehenden Eigentümerwechsel. Zum 1. Juli 2021 sollen die Mercedeshäuser in Brandenburg an der Havel, Neuruppin und Wittstock Teil des Unternehmens Nord-Ostsee-Automobile werden.

Jürgens-Gruppe hält sich bedeckt

Peter Jurisch, seit Juli 2019 Geschäftsführer der Jürgens GmbH, möchte an diesem Montag nichts zu dem Verkauf sagen und verweist stattdessen an die Firmengruppen-Zentrale in Hagen.

Die dortige Unternehmenssprecherin hat die Fragen der MAZ zu den Gründen des Verkaufs sowie zur Zukunft des Unternehmens und seiner Beschäftigten in Brandenburg bisher nicht beantwortet.

Auch der Käufer, Nord-Ostsee-Automobile aus Hamburg, macht dazu bisher keine Angaben. Der Vertragshändler der Daimler AG führt 15 Standorte in Hamburg und Schleswig-Holstein.

Rundschreiben an die neuen Kollegen

Außerdem gehören sieben Hyundai-Center zwischen Hamburg und Dänemark zu Nord-Ostsee-Automobile. Gerade in den vergangenen zehn Jahren ist die Firmengruppe mit mehreren Zukäufen erheblich gewachsen.

Das Unternehmen hat sich vor wenigen Wochen in einem Rundschreiben an die Brandenburger Beschäftigten des Autohauses Jürgens gewandt und „die neuen Kolleginnen und Kollegen“ willkommen geheißen „im Team der Nord-Ostsee-Automobile“.

Für diesen April kündigen die beiden Geschäftsführer Christian Splett-Henning und Ulf Jungjohann ein persönliches Kennenlernen in Brandenburg an. Das IT-Team aus Hamburg hat bereits im vergangenen Monat Vorbereitungen für den Eigentümerwechsel zum 1. Juli in die Wege geleitet.

Die neuen Chefs „bewerben“ sich

Die beiden Geschäftsführer bitten um das Vertrauen der Mitarbeiter und stellen sich ihnen vor mit den Worten: „Wir bewerben uns bei Ihnen.“

Was mit der Mercedes-Vertretung in Bad Belzig geschieht? Nach unbestätigten Informationen könnte es eine Zukunft mit der Bendich Berlin Gruppe geben, ebenfalls ein Servicepartner von Mercedes Benz und anderen Herstellern. Geschäftsinhaber Michael Bendich gibt zu dem Deal bisher keine Auskünfte.

Die Familie schrumpft: Ende der Ost-Mission nach 30 Jahren Die Jürgens-Gruppe, eigenen Angaben zufolge eine der bundesweit größten Mercedes-Benz Vertretungen, feierte im Jahr 2019 ihr 100-jähriges Bestehen. Jürgens gibt die Zahl der Mitarbeiter mit 1100 an, die Zahl der Azubis mit 240 und den Jahresumsatz mit mehr als 500 Millionen Euro. Der regionale Schwerpunkt des Autohauses liegt im südlichen Nordrhein-Westfalen zwischen Hagen und Siegen und somit im Sauerland und im Siegerland. Hinzu kommen zwei Center in Nordhessen und eine in Rheinland-Pfalz. „Wir bei Jürgens behandeln jedes Fahrzeug, als wäre es unser eigenes und jeden Kunden und unsere Mitarbeiter, als gehörten sie zur Familie – und das bereits seit 1919“, so stellt sich die Jürgens-Gruppe vor. Diese Familie wird Mitte des Jahres schrumpfen, wenn sich Jürgens mit dem Abschied aus Brandenburg wieder aus dem Osten Deutschlands zurückzieht.

Das Autohaus Jürgens und Nord-Ostsee-Automobile blicken auf eine ähnlich lange Firmentradition zurück. Ersteres wurde 1919 in Hagen gegründet und feierte vor zwei Jahren das große 100-jährige Bestehen.

Die Firmengeschichte der Norddeutschen beginnt bereits sieben Jahre früher. 1912 wird die erste Werkstatt in der schleswig-holsteinischen Stadt Heide gegründet.

1991: Daimler bietet Brandenburg an

Die Brandenburger Autohaus-Jürgens-Geschichte beginnt im Jahr 1991 in der Havelstadt. Seinerzeit unterteilte die Daimler-Benz AG das Gebiet Ostdeutschlands in mehrere Verkaufsgebiete und bot diese ausgewählten Vertragspartnern an.

Der damalige Firmenchef Karl-Theodor Jürgens erhielt sieben Wochen Bedenkzeit und entschied sich dann für die Vergrößerung. „Er tat dies, obwohl vollkommen unbekannt war, wie die Bevölkerung auf die Marke Mercedes-Benz reagieren würde“, schreibt das Autohaus in einem Rückblick.

1991 gründete Jürgens die Jürgens GmbH Brandenburg mit den ersten Standorten in Brandenburg an der Havel und Rathenow. 1997 wurde das Autohaus in der Nähe des Beetzsee Centers gebaut.

Rückzug aus Rathenow Ende 2019

Im Jahr 2000 folgten die Mercedes-Häuser in Neuruppin und Wittstock. Zum Jahresende 2019 schloss Jürgens das Geschäft in Rathenow und versetzte die dortigen Mitarbeiter nach Brandenburg an der Havel und Neuruppin.

Von Jürgen Lauterbach