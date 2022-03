Brandenburg/H

Im dritten Jahr hintereinander findet der Wettbewerb „Jugend forscht“ nicht live, sondern nur online statt, auch in Brandenburg an der Havel. Im Regionalausscheid an diesem Mittwoch (2. März) sind die Gesellschaften Heidelberger Druckmaschinen AG und ZF Getriebe die beiden Gastgeber.

Die beiden großen Industrieunternehmen sind auch die einzigen in Brandenburg an der Havel und Umgebung, die Wettbewerbsteilnehmer ins Rennen schicken. Die Brandenburger Schulen bringen schon seit Jahren keine Nachwuchsforscher mehr hervor, die sich an dem bundesweiten Wettbewerb beteiligen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jonas Pallentin (20) ist angehender Industriemechaniker, sein Kollege Luca Jespen (20) lernt der Beruf des Servicemechatronikers bei Heidelberger Druck in Hohenstücken. Beide sind im ersten Lehrjahr und haben das Projekt „A.B.G. – The Automated Bike Guard“ entwickelt. Dabei handelt es sich um einen automatisierten Fahrradständer mit integriertem Fahrradschloss.

Jonas Pallentin (20) und Luca Jespen (20), von links nach rechts, werden bei Heidelberger Druck ausgebildet. Sie haben den The Automated Bike Guard entwickelt. Quelle: Dirk Reinke

Die Idee besteht darin, an Fahrradständern wie etwa den Abstellmöglichkeiten am Brandenburger Hauptbahnhof Schlösser zu installieren, an die Radfahrer ihre Räder anschließen können.

Das Fahrrad fährt zum Schloss

Mit einer App auf ihrem Smartphone scannen sie einen QR-Code, um diese Schlösser zu nutzen. Die Radfahrer müssen demnach kein eigenes Schloss bei sich haben, sondern nutzen eines der fest mit dem Fahrradständer verankerten Schlösser. Das Fahrrad fährt also zum Schloss.

Auf ihrem Demonstrationsvideo zeigen die beiden Auszubildenden der Jugend-forscht-Jury im Fachgebiet Technik, wie ihr System funktionieren kann. Luca Jespen (20) erklärt, wie er die App programmiert hat, mit der sich der Schließvorgang auslösen lässt und wie sich das Schloss wieder öffnen lässt, wenn der Radfahrer sein Fahrrad wieder loseisen will.

Erfahrung als Spieleprogrammierer

Jespen hat Programmiererfahrung mit in seine Ausbildung bei Heidelberger Druck gebracht. Denn bevor er seine Lehre in Brandenburg an der Havel begann, hatte er in seiner norddeutschen Heimat schon Erfahrung als Spiele-Programmierer gesammelt.

Um die Sicherheit am Arbeitsplatz geht es bei der Erfindung von Chris Letz (19) aus Wollin und Janik Schwechheimer (20) aus Görzke. Bei werden im ZF-Getriebewerk zu Industriemechanikern ausgebildet und sind bereits im dritten Lehrjahr unter den Fittichen von Ausbildungschefin Susanne Resech.

Sichere Schleifbandhalter bei ZF Brandenburg an der Havel

Die jungen Männer treten bei „Jugend forscht“ mit einem „Schleifbandhalter für Drehmaschinen“ im Fachgebiet Arbeitswelt an. Schleifbandhalter sind eine Art Schmirgelfeile werden in der Ausbildung und im Werkzeugbau benötigt, um an CNC- oder konventionellen Drehmaschinen Passungen nachzuschleifen und die Oberflächen dadurch zu verbessern.

Der alte Schleifbandhalter vorn und die von Janik Schwechheimer und Chris Letz entwickelte Konstruktion. Quelle: Heike Schulze

Um die bisherigen Schleifbandhalter zu benutzen, müssen die Anwender in die Drehmaschine greifen. Das birgt ein Verletzungsrisiko für die Hände. Um das zu vermeiden, haben Schwechheimer und Letz ein alternatives Werkzeug gebaut.

Dieser neuartige Schleifbandhalter Es wird fest in die Drehmaschine eingespannt. Die Maschine, mit der das Material nachgearbeitet wird, läuft erst dann, wenn alles installiert ist und die Hände längst weg sind von der Gefahrenstelle.

Landeswettbewerb am 24. März in Schwarzheide

Die ersten Prototypen der beiden Auszubildenden sind bereits im Einsatz, rund 40 Werkzeugbauer und Auszubildende profitieren davon. „Wir haben gute Rückmeldungen bekommen“, berichtet Chris Letz.

Ob die beiden Bewerberteams aus Brandenburg an der Havel eine Runde weiterkommen und den Landeswettbewerb am 24. und 25. März in Schwarzheide erreichen, entscheidet sich in den nächsten Tagen. Von dort könnte es weitergehen zum Bundesfinale vom 26. bis 29. Mai in Lübeck.

Von Jürgen Lauterbach