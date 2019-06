Brandenburg/Havel Brandenburg an der Havel - „Riesenproblem“: Erziehermangel in Brandenburg Fast 60 Kitas gibt es in der Stadt Brandenburg. Doch in nicht wenigen fehlen Erzieher. In der Kita Schmerzke können deswegen Kinder nicht mehr aufgenommen werden. Das Jugendamt spricht beim Erziehermangel von einem „Riesenproblem“.

Staatssekretär im brandenburgischen Bildungsministerium Thomas Drescher (r.) besuchte die neue Kita in der Sophienstraße in Brandenburg an der Havel. Sozialbeigeordneter Wolfgang Erlebach, Sachgebietsleiterin Birgit Angelstein (3. v. l.) und Juliane Hajek (2. v. l.) vom Träger „Die Kinderwelt“ sprachen mit ihm auch über die Personalnot in Kitas. Quelle: JACQUELINE STEINER