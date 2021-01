Mittelmark

Die Zahl der Kinderschutzanzeigen im Corona-Jahr 2020 hat sich in der Statistik Potsdam-Mittelmarks im Vergleich zu 2019 um knapp 20 Prozent erhöht. Dieses Fazit teilt Bernd Schade, Fachbereichsleiter für Soziales im Landratsamt Bad Belzig, auf MAZ-Anfrage mit. 2019 lag die Zahl bei 430 und 2020 bei 515.

Mehr Kinder in Obhut nehmen musste das Jugendamt aber nicht, im Gegenteil: Die Zahl der Jungen und Mädchen, die von ihren Eltern getrennt werden mussten, sank im gleichen Zeitraum von 118 auf 107. Der Zuwachs an Anzeigen sei schwer zu erklären, so Schade. Am wahrscheinlichsten sei, dass die Fälle konsequenter erfasst worden seien und die Statistik daher genauer sei. Eine weitere Erklärung sei, dass durch den Lockdown Kinder auch mehr zu Hause bei gewalttätigen Eltern seien. Im Durchschnitt blieben die Kinder 45 Tage in Obhut des Jugendamtes. Danach kamen die Jungen und Mädchen entweder zu ihren Eltern zurück oder in betreute Wohneinrichtungen.

Mehr Eltern suchten Rat

Zugenommen hat 2020 auch die Zahl der Ratsuchenden, die Hilfe zur Erziehung benötigten. Diese Zahl stieg von 860 im Jahr 2019 auf 904. Zugleich hatte das Jugendamt mehrere Tausend Beratungskontakte. Eine Statistik dazu führt die Behörde nicht. Das zurückliegende Jahr sei eines, „das sehr viele Familien vor große Herausforderungen und Belastungen gestellt hat“, sagt der Fachbereichsleiter.

Als besondere Herausforderung für die Behörde nennt Schade die Bearbeitung der Bescheide auf Notbetreuung. Zuständig für diese Entscheidungen ist das Jugendamt bei Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft und bei Tageseltern. Dafür bildete die Behörde einen „kleinen Krisenstab“. 210-mal bewilligte das Jugendamt in der ersten Welle bis Juni Anträge auf Notbetreuung bei Tageseltern, 421-mal für die Betreuung in Kindergärten freier Träger. 14 Ablehnungen gab es. „Es war eine Kraftanstrengung“, so Schade. In den meisten Fällen seien die Entscheidungen binnen 24 Stunden erteilt worden. Für Kitas in kommunaler Trägerschaft bearbeiten die Gemeinden diese Anträge.

32 Rundbriefe an Kitas

Den Trägern von Horten und Kindergärten beratend zur Seite zu stehen, zählt laut Schade zu den „wichtigsten Aufgaben in dieser Pandemie“. Zwei Rundschreiben versandte das Jugendamt 2019 an Kita-Träger. 2020 waren es 32 solcher Schreiben.

Das Jugendamt hat im vorigen Jahr 14 neue Mitarbeiter einstellen können. „Wir sind seit über drei Jahren dabei, neue Fachkräfte einzustellen“, so Schade. Hintergrund ist der Wechsel von Mitarbeitern zu anderen Arbeitgebern und in den Ruhestand. 2021 werde diesbezüglich ruhiger. „Wir werden nach derzeitigem Stand deutlich weniger Stellen neu besetzen“. Rund ein Dutzend Stellen sei derzeit unbesetzt.

Das Jugendamt setzt sich aus Jugendhilfeausschuss und Verwaltung zusammen. Diese Verwaltung wiederum gliedert sich in den Fachdienst Kinder, Jugend und Familie und den Fachdienst Finanzhilfen für Familien. Im Ersteren sind 80 Mitarbeiter beschäftigt. 21 von ihnen sind in Teltow tätig, 29 in Werder, neun in Brandenburg und 21 in Bad Belzig. Im Fachdienst Finanzhilfen für Familien arbeiten 45 Männer und Frauen. Vier von ihnen sind in Teltow und ebenso viele in Bad Belzig tätig. Die übrigen haben ihre Büros in Werder.

Appell an die Jugend

Im Fachdienst Kinder, Jugend und Familie musste voriges Jahr ein Mitarbeiter in Quarantäne, mehr Isolationsfälle gab es im Finanzhilfe-Bereich. Die Beratungen der Elterngeldstelle laufen seit der Pandemie ausschließlich telefonisch. Urkunden zur Vaterschafts- und Sorgerechtserklärungen erfolgen nur nach Terminabsprache. In diesem Bereich übernimmt der Fachdienst Finanzhilfe für Familien Notaraufgaben.

„Es bedrückt und schmerzt uns, dass sich junge Menschen 2020 nur wenig begegnen durften und Schulabschlussfeiern abgesagt werden mussten“, sagt Schade. Er appelliert an die Jugend, „holt diese Höhepunkte nach, organisiert die Begegnung in eurer Generation!“ Zuvor müsse aber die Pandemielage dies erlauben und das Impfen im Land weit vorangeschritten sein.

