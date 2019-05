Brandenburg/H

Am Samstag wurden von insgesamt 450 jungen Menschen aus der Stadt Brandenburg weitere rund 220 von ihnen mit der Jugendfeier des Humanistischen Verbandes in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Dieses Mal aus der Oberschule Nord, dem Saldern-Gymnasium und der Otto-Tschirch-Schule.

Zur Galerie Rund 220 junge Brandenburger begingen am Sonnabend mit der Jugendfeier den Schritt in einen neuen Lebensabschnitt.

Die Festreden wurden in den drei Veranstaltungen jeweils von Oberbürgermeister Steffen Scheller, der Bundestagsabgeordneten Anke Domscheidt-Berg und von dem Landtagsabgeordneten Ralf Holzschuher gehalten. Sie übernahmen gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Humanistischen Regionalverbandes Brandenburg/ Belzig, Axel Krause, die Ehrung der Jugendlichen. Jeder erhielt neben Glückwünschen auf dem Weg in den neuen Lebensabschnitt einen Blumenstrauß und das Buch des Verbandes mit dem Titel „Lebenswege“.

Zahlreiche Angehörige verfolgten den Festakt im Audimax. Quelle: Rüdiger Böhme

Umrahmt wurde die Festveranstaltung mit einer Bildpräsentation über die Erlebnisse der Jugendlichen in Vorbereitung auf die Jugendfeier und mehrere Show-Einlagen. Lustig wurde es bei den Sketchen von Lucas Weißbach und Tobias Borchers, der die Jugendfeier auch moderierte.

Mit Rap-Einlage

Aus Ali´s Tanz- und Turnschuppen kam die Tanzgruppe "Stay on Beat", die mit ihrer Rap-Einlage für Schwung an diesem Vormittag sorgte. Robi Schulze und seine Band umrahmten den festlichen Anlass musikalisch. Danach und zuvor war Gelegenheit, sich zur Erinnerung an diesen Tag mit der Familie porträtieren zu lassen.

Von Rüdiger Böhme