Brandenburg/H

Gleich in zwei Fällen musste die Brandenburger Polizei gegen Jugendliche einschreiten, die am Wochenende auf offener Straße mit Drogen unterwegs waren. So kontrollierten die Beamten in der Gertraudenstraße einen 16-jährigen Brandenburger, der stark nach Cannabis roch. Als ihn die Gesetzeshüter zur Rede stellten, gab der Jugendliche einen größeren Beutel mit mehreren separat verpackten Cannabisblüten heraus. Die Polizisten nahmen eine Strafanzeige auf. Der Junge wurde zu seinen Eltern gebracht.

Mit Schlagring

Auch am Wiesenweg mussten die Beamten einschreiten. Ein 15-Jähriger fiel auf, weil er mit seinem Fahrrad Schlangenlinien fuhr. Er stand wohl unter dem Einfluss von Drogen, denn der junge Mann rückte eine Hanfmühle mit Cannabisanhaftungen heraus. Außerdem übergab er den Beamten einen Schlagring! Auch dieser Jugendliche wurde seinen Eltern übergeben.

Von Frank Bürstenbinder