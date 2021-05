Jugendliche pöbeln an der Jahrtausendbrücke

Brandenburg/H

In der Nacht zum Sonntag haben mehrere Jugendliche am Ufer der Jahrtausendbrücke gegen die Eindämmungsverordnung verstoßen. Bei der Kontrolle wurden nicht nur Polizisten beleidigt, es fielen auch antisemitische Beleidigungen. Gegen 1 Uhr nachts bemerkten Streifenpolizisten mehrere Jugendliche an der Jahrtausendbrücke, die Musik hörten und Alkohol tranken. Die Beamten wollten kontrollieren, ob die Feiernden sich an die geltende Eindämmungsverordnung hielten.

Als die Jugendlichen die Polizisten bemerkten, fing einer von ihnen an die diese zu beleidigen. Außerdem rief er lautstark antisemitische Beleidigungen aus. Als die Beamten ihn dazu aufforderten dies zu unterlassen, zeigte sich der 23-Jährige davon unbeeindruckt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die acht feiernden Jugendlichen alle aus unterschiedlichen Haushalten kamen und somit gegen die Eindämmungsverordnung verstießen. Alle bekamen einen Platzverweis. Gegen den 23-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Volksverhetzung eingeleitet, außerdem fand die Polizei geringe Mengen Cannabis bei ihm.

Von MAZ