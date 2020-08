Brandenburg/H

Jugendliche sind am Donnerstag gegen 19.50 Uhr von der Eisenbahnbrücke in Nord in den Silokanal gesprungen. Das teilte die Polizei mit und nennt das lebensgefährlichen Leichtsinn. Sie warnt eindringlich davor, von Brücken aus in Flüsse und Kanäle zu springen. „Springen aus der Höhe kann zu schweren Verletzungen beim Aufschlagen auf der Wasseroberfläche führen“, so die Polizeihauptkommissarin Peggy Wölk, Leiterin des Führungs- und Revierdienstes.

Gefährlich sei auch Treibgut unter der Wasseroberfläche und die Strömung unter Brücken, da beides von oben nicht zu erkennen sei. An der Eisenbahnbrücke bestehe zudem die Gefahr durch herannahende Züge. Niemand sollte sein Leben und seine Gesundheit durch den Wunsch nach Abkühlung auf das Spiel setzen, so Wölk.

Anzeige

Zeugen alarmierten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren die Jugendlichen bereits nicht mehr vor Ort.

Von MAZ