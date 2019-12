Brandenburg/H

Eine Gruppe von acht Jugendlichen und jungen Männern hat am Sonntag um 2.15 Uhr auf der Bundesstraße 102 in Neuschmerzke randaliert. Ein 17 Jahre alter und ein zwei Jahre älterer Heranwachsender traten Leitpfosten aus ihren Verankerungen und warfen sie auf die Straße. Ein 20-jähriger Daimler-Chrysler-Fahrer konnte einem auf der Fahrbahn liegenden Pfosten nicht mehr ausweichen. Am Wagen entstand Sachschaden. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Die Polizei nahm Anzeigen auf und verständigte die Eltern des 17-jährigen Randalierers. Diese durften ihren Sohn dann abholen.

Von MAZonline