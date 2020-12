Brandenburg/H

Eine Mitarbeiterin der Sankt-Annen-Galerie wurde am Freitagabend gegen 18 Uhr durch Kunden darüber informiert, dass auf der Toilette eine junge Dame Betäubungsmittel verkaufen will. Die 17-jährige Brandenburgerin wurde festgestellt. Tatsächlich führte sie Betäubungsmittel in geringen Mengen bei sich.

Diese wurden von der Polizei sichergestellt und die Jugendliche dem Erziehungsberechtigten übergeben. Die junge Frau muss sich nun wegen Besitzes und dem Verdacht des Handelns mit Betäubungsmittel verantworten.

