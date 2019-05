Brandenburg/H

Brutaler Angriff auf einen 51-Jährigen: Ein Jugendlicher hat am Dienstag in der Sankt-Annen-Straße in Brandenburg um 15.40 einen Mann angegriffen, auf dessen Grundstück er sich unberechtigt aufgehalten hat. Der Heranwachsende war mit zwei weiteren Teenagern dort. Als der 51-jährige Grundstücksbesitzer die drei verscheuchen wollte, ging einer der Jugendlichen auf ihn los und schlug ihn auf den Kopf. Daraufhin stürzte der Mann und verlor das Bewusstsein. Die Gruppe floh. Später suchten Polizisten nach den drei Jugendlichen – ohne Erfolg. Rettungssanitäter brachten den Verletzten ins Krankenhaus. Gegen die Täter ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

Von MAZonline