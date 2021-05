Jugendlicher stürzt betrunken mit E-Bike

Brandenburg/H

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion erhielt am Freitagabend gegen 21 Uhr von einem Zeugen den Hinweis, dass in unmittelbarer Nähe in der Vereinsstraße ein Fahrradfahrer blutend auf der Straße neben seinem E-Bike liegt. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 16-jährigen Brandenburger, der über Schmerzen an der rechten Hand und diverse Prellungen klagte. Außerdem waren einige Schürfwunden in seinem Gesicht und eine Platzwunde an seiner Oberlippe erkennbar.

Um die Verletzungen kümmerte sich zunächst der Rettungsdienst, wobei eine weitere Behandlung im Klinikum erforderlich war. Schnell fiel auf, dass der Jugendliche unter Alkoholeinwirkung stand. Er erreichte vor Ort 1,26 Promille.

Zum Unfallhergang schilderte er, dass er sich das E-Bike von einem Kumpel lieh und nur schnell etwas von zu Hause holen wollte. Er fuhr mit maximalen 25 Stundenkilometern, verbremste sich am Unfallort und stürzte.

Dabei hatte der 16-Jährige noch reichlich Glück, denn er trug keinen Fahrradhelm. Der Vater konnte verständigt werden, welcher das Fahrrad und später seinen Sohn übernahm, der bereits im Klinikum Reue zeigte. Nach Anordnung der Blutprobe und Unfallaufnahme wurde dieser aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Von MAZ