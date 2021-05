Brandenburg/H

Der Brief kam an einem Donnerstag. „Meine Mama hat mich sofort ganz aufgeregt angerufen“, erinnert sich Julia Peijan. In dem Brief war eine Zusage das Studienstipendium des Deutschen Volkes. 2400 Studierende werden jährlich bundesweit ausgewählt und gefördert.

Julia Peijan ist mittlerweile schon die zweite Schülerin vom von Saldern-Gymnasium, die es geschafft hat. Vor ein paar Wochen hat ihr ehemaliger Mitschüler Henrik Schmidt auch schon eine Zusage bekommen. „Ich bin überglücklich, dass es geklappt hat“, sagt Peijan. Vorgeschlagen wurden beide Stipendiaten von ihrer Mathelehrerin Frau Stender. Nach Einsendung des Lebenslaufs kam dann ein paar Wochen später die Einladung zum Auswahlseminar.

Julia Peijan wollte schon immer Medizin studieren

Ab und zu hat Julia Peijan Präsenzveranstaltungen in der Uni. Quelle: Privat

Ein ganzes Wochenende hat sich Julia Peijan den Fragen der Auswahlkommission gestellt – per Videochat. Am Freitag musste die 18-Jährige einen Vortrag zu einem selbstgewählten Thema halten und dann anschließend mit den anderen Bewerbern diskutieren. „Ich habe meinen Vortrag über Organspende gehalten, das habe ich auch schon in meiner Abi-Prüfung in Philosophie diskutiert“, sagt Peijan. Im Anschluss gab es zwei Einzelgespräche, in denen Julia Peijan mit Fragen zu ihrer Schulzeit und ihrem Studium gelöchert wurde.

Julia Peijan kommt aus Woltersdorf. Letztes Jahr ist sie für das Studium nach Magdeburg gezogen. Dort studiert sie Medizin. Das wollte sie schon immer. In der 9. Klasse hat sie ihre Facharbeit über Lymphdrüsenkrebs geschrieben, es folgte ein Pflegepraktikum im Klinikum. „Als ich da am OP-Tisch stand und nicht umgekippt bin, wusste ich, dass ich das kann“, sagt Peijan.

Gerade lernt Julia Peijn für Anatomie, morgen steht eine Prüfung zur Lunge an. Auch ihr erstes Semester hat Peijan größtenteils vor dem Bildschirm verbracht. Aber manchmal darf sie auch in die Uni. Präparieren oder mikroskopieren geht schlecht via Videokonferenz. „Wir haben echt Glück. Durch die vereinzelten Präsenzveranstaltungen kenne ich immerhin die Gesichter von ein paar meiner Kommilitonen“, sagt Peijan. Bisher besteht ihr Studium aber nur aus Lernen. Auf einer richtigen Studentenparty war sie noch nie.

Trotz Corona 1,0 Abitur

Die Studienstiftung übernimmt unterstützt sie finanziell bei ihrem Studium. Auch Auslandssemester innerhalb des Stipendiums werden gefördert. „Ich möchte vielleicht irgendwann mal nach Schweden oder in die USA. Nach dem Physikum wäre ein guter Zeitpunkt“, sagt Peijn. Aber nicht nur finanziell unterstützt die Stiftung die Studierenden. Sie bekommen auch Angebote für Seminare, Sprachkurse oder Sportcamps. „Ich werde auf jeden Fall so viel mitnehmen, wie nur möglich“, sagt Julia.

Sie hat letztes Jahr Abitur am von Saldern-Gymnasium gemacht. Mitten in der Corona-Pandemie. Vier Wochen vor der ersten Abi-Prüfung kam der Lockdown. „Wir hatten Glück, uns hat eigentlich nur eine Woche Präsenzunterricht gefehlt“, sagt Peijan. Der Stoff war längst gepaukt, in den letzten Wochen standen Wiederholungen auf dem Plan. Julia Peijan ließ sich nicht beirren, und schloss ihr Abitur mit einer 1,0 ab. Nur der letzte Schultag kam ohne Vorankündigung. Die Mottotage fielen aus, der Abiball auch. „Mittlerweile studiere ich im zweiten Semester, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass meine Schulzeit nicht richtig abgeschlossen ist.“

Julia Peijan vor der Universität in Magdeburg, an der sie Medizin studiert. Quelle: Privat

Trotz Corona das Positive sehen

Der jetzige Abiturjahrgang tue ihr leid, sie haben die Corona-Pandemie noch viel stärker zu spüren bekommen. „Aber es ist wichtig, dass die Abiturienten jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ihr Bestes geben und gleichzeitig nicht zu hart zu sich selbst sind“, findet Peijan. Sie sollen versuchen auch die positiven Situationen der Pandemie zu sehen.

„Man muss jetzt zum Beispiel nicht direkt in eine andere Stadt ziehen, sondern kann per Videokonferenzen ein Studium von Zuhause ausprobieren und schauen, ob das etwas für einen ist.“ Auch Julia Peijn ist an den Tagen ohne Präsenzpflicht meistens schon wieder Zuhause in Woltersdorf. So aufregend das Studium in Magdeburg auch ist, vermisst sie doch Familie, Freunde und ihr Pferd Cool Snoopy.

Von Lena Köpsell