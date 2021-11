Brandenburg/Havel

Sat.1 spannt das Fernsehpublikum aus Brandenburg an der Havel noch auf die Folter. Ob Juliane (32) einem ihr völlig unbekannten Mann das Eheversprechen gibt, ist nach knapp drei Stunden Sendezeit offengeblieben.

Die Stationsleiterin aus dem Städtischen Klinikum in der Hochstraße wird ihren ersten Auftritt in einer der kommenden sieben Folgen von „Hochzeit auf den ersten Blick“ haben. Sie kommt in Folge 1 nur in einer Mini-Sequenz vor, offenbar schon nach der Hochzeit.

Juliane aus Brandenburg an der Havel ist eine der Kandidatinnen in der SAT1-Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“. In der ersten von acht Folgen war sie nur kurz zu sehen. Quelle: Jürgen Lauterbach

„Es läuft alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagt Juliane aus Brandenburg an der Havel in einer der zwei Fünf-Sekunden-Einblendungen. „Es hat mich schon sehr zum Zweifeln gebracht, das Gespräch“, hört man ihre Stimme ein zweites Mal.

An diesem Mittwochabend haben zwei andere Paare den Vortritt: Michael (30) und Selina (26) haben sich in der ersten Folge getraut. Annika (30) und David (27) stehen unmittelbar bald vor ihrem Ja-Wort vor der Standesbeamtin.

Zwei Hochzeiten zweier Heiratswilliger, damit endete die erste Folge der achten Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ an diesem Mittwochabend. Juliane, die als Stationsleiterin im Städtischen Klinikum in der Hochstraße arbeitet, kommt dann wohl in einer der kommenden Sendungen unter die Haube.

Jule aus Brandenburg hat noch nicht „Ja“ gesagt

Für Jule, wie sie ihre Freunde nennen, bleiben somit noch vier männliche Kandidaten in der Hochzeitsshow übrig: Ralf, Robert, Mario und Marcus. Der MAZ-Tipp: Ralf oder Robert könnten diejenigen sein, die für Juliane als passender Match ausgewählt wurden.

Ralf (links) und Robert sind noch zu haben nach der ersten Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick". Quelle: Sat.1

Juliane ist begeisterte Wassersportlerin, hat ein eigenes Kajütboot und wünscht sich einen Co-Captain, um mit ihm in den Hafen der Ehe zu schippern.

Ralf (57) aus Berlin ist selbstständiger Betriebswirt, Single seit drei Jahren und gibt als Hobbys an: Golf, Boote, Hunde, Zeit mit der Familie verbringen. Robert (35)aus Halle an der Saale ist von Beruf Leiter Qualitätssicherung und seit fast einem Jahr Single. Seine Hobbys sind Angeln, Hunde und Aquaristik.

Juliane liebt „alles, was draußen und am Wasser stattfindet“. Die Krankenschwester ist seit zwei Jahren Singe. Sie sagt: „Mein allergrößter Wunsch ist, dass man glücklich wird, dass das Experiment wahr wird, ich meinen Zukünftigen wirklich finde, wir verheiratet bleiben, wir gemeinsam eine Zukunft aufbauen und es einfach harmoniert.“

Juliane übrigens nicht die erste Frau aus Brandenburg an der Havel, die es in eine Fernsehshow geschafft hat. Vor fünf Jahren kämpfte sich – ebenfalls auf Sat.1“ – die inzwischen 49 Jahre alte Sina Schmidt bravourös durch die Abnehm-Show „The Biggest Loser“ und schaffte es dort bis ins Finale.

Die sympathische Sina hat sogar eins gemeinsam mit der 17 Jahre jüngeren Juliane. Beide sind von Beruf Krankenschwestern. Gewonnen hat Sina zwar damals nicht, aber dafür 44 Kilo verloren.

Von Jürgen Lauterbach