Brandenburg/H

Den Überfall am vergangenen Mittwoch in der Walzwerksiedlung hat es nicht gegeben. Wie die Brandenburger Polizei an diesem Montag mitteilt, hat das angebliche Opfer sich den Raub und den Diebstahl nur ausgedacht.

In der vergangenen Wochen hatte die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Denn eine junge Zeitungsausträgerin berichtete den Beamten von einem Raubüberfall in der Thüringer Straße.

Anzeige: Vortäuschen einer Straftat

Demnach sollten sich zwei junge Männer zwischen 2.45 und 3.15 Uhr ihrem Fahrrad genähert und zunächst einen unbeteiligten Eindruck gemacht haben. Doch dann hätten die beiden im Korb herumgewühlt.

>>Lesen Sie hier, was die Austrägerin zuerst der Polizei erzählt hatte

Das angebliche Opfer hätte einen der beiden festgehalten, der sich dann aus dem Griff freigetreten habe. Geraubt hätten die Männer den Schlüsselbund der Trägerin.

In einer Zeugenvernehmung hat sich nach aktuellsten Polizeiangaben herausgestellt, dass sich die junge Frau den geschilderten Sachverhalt ausgedacht hat. Daher hat die Kriminalpolizei nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat eingeleitet.

Von MAZ