Brandenburg/H

Zum Schauplatz eines grausigen Ereignisses wurde am Wochenende eine Wohnung in der Tismarstraße. In einem Mehrfamilienhaus ist sehr wahrscheinlich eine junge Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden.

Der Tatort ist versiegelt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Angehörige fanden die 26-Jährige am Sonntagabend leblos in ihrer Wohnung auf. Sie hatten sich zuvor Sorgen gemacht, weil sich die Brandenburgerin nicht mehr gemeldet hatte. Die Tote weist offenbar Anzeichen auf, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Die Polizei geht deshalb von einem Tötungsdelikt aus.

Hinter dieser Tür wohnte das Opfer Quelle: Julian Stähle

Tatverdächtig ist ein 24 Jahre alter Mann, der zusammen mit dem Opfer in der Wohnung im ersten Stock des Hauses gelebt hat.Von dem Lebensgefährten fehlt derzeit jede Spur. Die Fahndung nach ihm laufe, hieß es am späten Abend aus Ermittlerkreisen.

Von Julian Stähle und Frank Bürstenbinder