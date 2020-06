Happy End in Brandenburg an der Havel: Paar heiratet nach langer Fernbeziehung

Brandenburg/H

Ihre Liebe macht Nicolai Raab und Tanya Mumro glücklich. Die Brandenburger heiraten am 8. Juni in Zeiten der Corona-Pandemie. Sie leben seit September 2019 in der Havelstadt und genießen jeden Moment in ihrer neuen Heimat.

Tanya Mumro und Nicolai Raab haben in der Havelstadt ein neues Zuhause gefunden. Sie geben sich am 8. Juni im Standesamt am Katharinenkirchplatz das Ja-Wort.

Glaube an die Liebe

„Wir sind hier angekommen, teilen alles miteinander, haben die gleichen Interessen, machen uns Mut und sind füreinander da. Es funktioniert auf Anhieb mit ihm, das habe ich zuvor so noch nie erlebt. Ich liebe ihn und weiß, dass er der Richtige ist. Wir sind glücklich, deshalb warten wir nicht länger. Uns ist klar, dass die Hochzeit die richtige Entscheidung ist“, sagt die 20-jährige Braut.

Ihr zukünftiger Mann Nicolai trägt sie auf dem Packhofgelände in seinen Armen. „Manchmal kann ich es kaum fassen, wie zufrieden wir sind und wie uns das Schicksal zusammengeführt hat“, kommentiert der 22-Jährige. Denn noch vor einem Jahr kennen sich die Liebenden nicht.

Nur einmal betrachten Tanya und Nicolai in einem Online-Netzwerk ihre Profile. Dann stellen beide fest, wie viele Leidenschaften sie gemeinsam teilen. Sie sind Theaterliebhaber, begeistert von Lyrik, Texten und Filmen.

Liebesbriefe überwinden die Entfernung

Obwohl Nicolai in Lörrach an der Grenze zur Schweiz und Tanya in Frankfurt (Oder) lebt und beide eine Entfernung von 900 Kilometern trennt, schreiben sie sich sofort Briefe.

„Noch bevor wir uns das erste Mal gesehen haben, erhielt ich eine Liebeserklärung. In einem Text vergleicht er mich mit einem offenen Buch, durch dessen Seiten er blättert. Das hat mich beeindruckt und ich trage die Zeilen bis heute in meinem Herzen“, sagt Tanya Mumro.

Täglich fiebern sie den neuen Nachrichten entgegen. „Ich war erstaunt, wie schnell die Texte ankamen, fast war es so, als würde die Post die Liebesbotschaften schneller befördern wollen“, sagt Tanya Mumro.

Erstes Date vor einem Jahr

Am 8. Juni 2019 trifft sie ihren Nicolai am Berliner Hauptbahnhof erstmals persönlich und ihre Faszination füreinander wächst. Die Distanz stoppt ihre Liebe auch nicht, als Nicolai beschließt, im Juli mit dem freien Theater „Tempus fugit“ durch Italien zu touren. Tanya überrascht ihren Liebsten, bucht ein Ticket und begleitet ihn.

Sie sind wochenlang unterwegs und entscheiden sich dann für ein gemeinsames Leben. Direkt nach dem Abitur fährt sie nur noch nach Hause, um ihre Sachen bei ihren Eltern abzuholen, dann sucht das Paar nach Wohnungen. Zunächst versuchen sie es in Potsdam, doch dort haben sie trotz 200 Nachrichten an mehrere Vermieter keinen Erfolg.

Neues Zuhause in der Havelstadt

Daraufhin entscheiden sie sich für einen Besichtigungstermin in der Havelstadt und finden in der Hauptstraße auf 84 Quadratmetern ein neues Zuhause. „Von hier aus ist alles zentral erreichbar. Wir genießen die Wasservielfalt der Stadt und laufen fast täglich auf den Marienberg. Von dort ist der Ausblick über die Stadt einfach toll und bei der grünen Natur des Parks entdecken wir immer neue Dinge “, sagt Tanya Mumro.

Sie und ihr zukünftiger Ehemann wollen dauerhaft in Brandenburg an der Havel leben. Aktuell studieren beide, sie Deutsch und Polnisch auf Lehramt und er Kulturarbeit. In der Havelstadt plant das Paar Theater-Workshops und bietet ein Medienkompetenztraining für Schüler, Lehrer und Eltern an.

Zweisamkeit statt große Party

Jeder Tag ist für sie ein neues Abenteuer, das sie gemeinsam planen. Es beginnt zunächst mit Frühsport, beinhaltet Hausarbeit, Lese- und Lernzeit, Spaziergänge und einen gemeinsamen Film am Abend.

In Zeiten der Corona-Pandemie haben sie nie an ihrer Hochzeit gezweifelt. „Wir wollten sowieso nicht groß heiraten. Für uns geht es nicht um das Kleid, das Catering oder eine große Party. Es ist eher ein intimer Moment, den wir gemeinsam genießen“, sagt Tanya Mumro.

Hochzeit am 8. Juni

Am 8. Juni heiratet sie ihren Nicolai im Standesamt am Katharinenkirchplatz und nimmt den Namen Raab an. Anschließend will das Paar mit seinen zwei Trauzeugen im Park picknicken.

Ihre Hochzeitsreise nach Paris und Barcelona holen sie 2021 nach und besuchen nach der Trauung stattdessen Nicolais Eltern in Lörrach, die er seit einem Jahr nicht mehr gesehen hat. Nicolai Raab und Tanya Mumro wünschen sich von ihren Freunden nach der Trauung Videobotschaften.

Tipp für Paare

Ihr Hochzeitslied vom Musiker Bodo Wartke heißt „90 Grad“. Im Songtext heißt es unter anderem: „Ich fühle mich wie befreit von aller Last meines Seins. Wir sind zu zweit und dabei gleichzeitig Eins, Entgegengesetzt, doch beide Teil eines Ganzen, Wenn wir so wie jetzt... miteinander tanzen“.

Es sind Zeilen, die für Tanya Mumro und Nicolai Raab ihre Beziehung beschreiben. Für andere Paare haben sie einen Tipp für den Alltag. „Es ist ganz wichtig, immer miteinander zu sprechen, auch wenn es um Bedürfnisse, Probleme und intime Dinge geht. Wir reden über alles, bis zum Schluss und stärken uns so gegenseitig als Partner“, sagt Nicolai Raab. Dann nimmt er die Hand seiner zukünftigen Frau und geht mit ihr in Richtung der Jahrtausendbrücke.

Von André Großmann