„ Sturm, wie der Wind, nur ein bisschen kräftiger“: So lautet der Titel des Erstlingswerkes einer Brandenburgerin. Und genauso lyrisch, wie der Name klingt, ist auch der Inhalt. 46 Gedichte hat Kristin Sturm darin schwarz auf weiß verewigt.

30. Geburtstag war ausschlaggebend

30 Jahre alt ist die dichtende Brandenburgerin geworden. Dieser einschneidende Geburtstag war der Grund, warum sie ihre Zeilen in einem Buch heraus bringen wollte. „So banal es auch klingt“, sagt Sturm. „Ich wollte mir diesen Traum endlich erfüllen.“ Jetzt freut sie sich, dass der Deutsche Lyrik Verlag ihre Gedichte tatsächlich publiziert.

Coverbild: "Sturm, wie der Wind, nur ein bisschen kräftiger", lautet der Titel eines Lyrikbandes mit Gedichten der Brandenburgerin Kristin Sturm. Quelle: privat

„Ich habe mit 14 Jahren das erste Gedicht geschrieben“, erzählt Kristin Sturm. Ein Dreizeiler, das weiß sie noch. Von einer Katze oder einer Maus könnte er gehandelt haben, daran erinnert sie sich nicht genau. Die Poesie hat ihre Deutschlehrerin jedoch überzeugt. Sie bestärkt die Jugendliche darin, weiterzumachen. Also tat sie es.

Etwa 200 bis 250 Gedichte sind mittlerweile auf ihrem Computer gespeichert, vermutet Kristin Sturm. „Es gab auch Phasen, wo die Muse mich nicht geküsst hat“, sagt sie und erzählt: „In der Regel kommt die Inspiration ganz plötzlich“.

Aus Gut wird Böse

Was genau sie beflügelt, kann die 30-Jährige gar nicht definieren. „Es reichen auch mediale Einflüsse oder Musikstücke, bei denen ich ins Grübeln komme“, sagt sie. „Gerade, wenn ich Musik höre und ich mir des Textes bewusst werde, entwickle ich Empfindungen, die ich dann für mich im Gedicht verarbeite.“

Genauso unterschiedlich, wie ihre Inspirationen sind, sind die Themen ihrer Gedicht. Sie setzt sich mit Liebe, Freundschaft oder Träumen auseinander, verarbeitet aber auch Naturphänomene, Geschichte, Sagen und Märchen. Auffällig dabei ist, dass die junge Frau vieles ambivalent beleuchtet, sich nicht selten aus Gut Böse entwickelt – und ihre Bilder durchaus brutal werden.

„Es gibt diese Situationen, in denen alles kippt“, sagt Kristin Sturm dazu und weiß: „Das hat jeder schon erlebt oder durchgemacht.“

Exemplarisch dafür ist das Gedicht: „Freunde sind...“ In der ersten Strophe sind sie „Leute, die dich verstehen... die dich mit ganz anderen Augen ansehn.“ In der zweiten dann „Leute, die dich verraten... die sich dir gegenüber verhalten wie dreckige Maden.“ „Sie können dir helfen und dir von Nutzen sein, wenn sie dir nicht bringen Kummer und Pein“, heißt es in der dritten Strophe.

„ Sturm wie der Wind“

Weicher und sensibler sind ihre Verse vor allem dann, wenn es um tierische Weggefährten geht. Katzen haben es ihr angetan. „Du bist mein treuer Kamerad. Du übst an mir nie Verrat“, sagt ein gleichnamiges Gedicht.

Eine schwarzer Kater ziert den Bucheinband. Dessen Titel stammt dagegen aus keinem der Gedichte, sondern birgt eine ganz andere Geschichte: „Weil der Nachname „ Sturm“ oft falsch verstanden wird, hat mein Vater „ Sturm, wie der Wind, nur ein bisschen kräftiger“ als Eselsbrücke benutzt. Ich habe das übernommen“, so Kristin Sturm. „Es ist prägnant. Ich glaube, das bleibt hängen.“

Kristin Sturms Lyriksammlung ist in der Edition Anthrazit im Deutschen Lyrik Verlag erschienen. Das 48 Seiten umfassende Buch kostet 6,90 Euro. Es kann im Handel unter der ISBN 978-3842247208 bestellt werden.

Von Antje Preuschoff