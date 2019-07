Brandenburg/H

Die Brandenburger Polizei hat einen Jugendlichen angezeigt, weil er mit einer Softairwaffe in Brandenburg/Havel durch die Gegend gelaufen ist. Denn das ist ein Verstoß gegen das Waffengesetz.

Zeugen informierten die Polizei am Samstagabend über den Jugendlichen, der in der Kirchhofstraße mit einer vor dem Körper gehaltenen Pistole in Richtung Kleine Gartenstraße gelaufen war.

Kurz bevor er dann einen Hauseingang betreten hat, soll er sich die Pistole in den Hosenbund gesteckt haben.

Polizei spürt den Jungen auf

Schon im Rahmen erster Ermittlungen fanden die eingesetzten Polizeibeamten heraus, wo sich der Jugendliche aufhalten könnte. Sie suchten ihn auf und trafen ihn auch an.

Der Jugendliche zeigte den Beamten die Pistole, mit der man ihn gesehen hatte. Der Junge hatte sie im Schreibtisch seines Zimmers aufbewahrt.

Ungeladene Softairwaffe

Nach Polizeierkenntnissen handelt es sich um eine Softairwaffe, die der Junge im ungeladenen Zustand und mit leerem Magazin gelagert hatte.

Die Beamten stellten die Softairwaffe sicher und fertigten die Strafanzeige.

Softairwaffen wie die des Brandenburger Jugendlichen verschießen mit Druckluft Plastikkugeln. Waffenfans verwenden sie für militärische Spiele.

Von MAZ