Brandenburg/H

Am vergangenen Mittwoch gegen 13.45 Uhr wird die Polizei zu einem handfesten Streit in der Straßenbahn der Linie 6 in Richtung Hohenstücken gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Jugendlicher an der Haltestelle in der Nähe der Karl-Marx-Straße zugestiegen und hat unvermittelt einen anderen Fahrgast ins Gesicht geschlagen. Die Verletzungen des Opfers waren immerhin nicht so schwer, dass sie hätten behandelt werden müssen.

Der mutmaßliche Täter wurde ermittelt, sein Name ist der Polizei daher bekannt. Die Beamten haben eine Strafanzeige aufgenommen, Zeugen befragt und Spuren gesichert. Zu Motiv und Hintergründen macht die Polizei keine Angaben.

Von MAZ-online