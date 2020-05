Brandenburg/H

Dreister Konsument, so beschreibt die Brandenburger Polizei einen 22 Jahren alten Mann, dem Polizisten am Mittwochvormittag zufällig während ihrer Verkehrskontrolle in der Weberstraße auf dem Görden begegnet sind.

Der junge Mann zündete sich vor deren Augen provokant einen Joint an. Daraufhin angesprochen entgegnete der junge Mann völlig selbstverständlich und ohne jedes Schuldbewusstsein, dass er ohnehin für die Legalisierung von Marihuana sei.

Auf Nachfrage händigte der Brandenburger sogar ein Tütchen mit betäubungsmittelähnlicher Substanz an die Beamten aus. Nun muss er sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Von jl