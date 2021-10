Junger Intensivstraftäter aus Brandenburg an der Havel kommt mit Bewährung davon

Brandenburg/H

Justin G. (21) musste sich in der vergangenen Woche vor dem Amtsgericht in Brandenburg an der Havel verantworten – wieder einmal. Der junge Mann ist der Justiz kein Unbekannter, sein Register ist lang. Diesmal wurden ihm mehrere Fällen von Betrug vorgeworfen. Er soll zwischen dem 20. Januar und dem 7. Dezember 2020 in fünf Fällen ohne Fahrerlaubnis ein Kraftfahrzeug geführt zu haben, wobei die Fahrzeuge teilweise nicht haftpflichtversichert und mit falschen Kennzeichen ausgestattet waren. In einem Fall kam er mit seinem Fahrzeug von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Prekäre Familienverhältnisse und Gewalterfahrung

Der Angeklagte gesteht alle diese Taten bis auf eine – für die er vor Gericht stattdessen seine Mutter belastet. Denn das Verhältnis zur Familie ist seit langem problematisch, der gewalttätige Stiefvater misshandelte ihn und seine zwei Geschwister in der Kindheit, auch die Mutter setzt der toxischen Beziehung kein Ende, ist überfordert. Justin G. gerät in verschiedene Pflegefamilien und Jugendhilfeeinrichtungen, seine Aggressionsprobleme bringen ihm auch einen Aufenthalt in der Psychiatrie ein.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Schulabbrecher verdrückt sich der Junge mit 16 Jahren zu fahrenden Rummelbetrieben, lebt seitdem ein unstetes Leben bei den Schaustellern, spricht dem Alkohol zu und taucht nur sporadisch zu Hause auf. Gemeldet ist er nirgends mehr. Immer wieder begeht er Straftaten: Sachbeschädigung, Einbruch, Betrug. Er selbst sagt: „Wenn ich hier in Brandenburg bin, baue ich häufig Mist. Ich lasse mich dann bequatschen und es fühlt sich an, als wäre mein Kopf ausgeschaltet.“

Mutter droht Verfahren wegen Falschaussage

Als er mit etwas Geld aus dem Verkauf von Fahrzeugen nach Brandenburg an der Havel zurückgekehrt sei und der Mutter davon nichts abgeben wollte, habe diese den Sohn bei der Polizei wegen unerlaubten Führens eines Pkw bezichtigt und einen Nachbarn zur Zeugenaussage überredet.

„Ich war an dem Abend im Pub und saß dann nur im Auto, hab geschlafen und war viel zu betrunken, um überhaupt zu fahren“, beteuert der Angeklagte. Damit droht der Mutter ein eigenes Verfahren wegen Falschaussage, so der Staatsanwalt. Der Tatvorwurf wird im Verlauf des Verfahrens vorerst ausgeklammert.

Dreister eBay-Betrug

Bleiben noch die drei Fälle von Betrug, die der Angeklagte ebenfalls nicht bestreitet. Über eBay-Kleinanzeigen bot er Samsung-Smartphones zu Kaufpreisen von 200 und 290 Euro bzw. einen Bluetooth-Lautsprecher zu einem Preis 50 Euro an. Nach Erhalt des Geldes sahen die Käufer die Ware jedoch nie.

Der Täter hatte auch in keinem Fall die Absicht gehabt, den Vertrag zu erfüllen. Vielmehr habe er schnelles Geld gebraucht, um von zu Hause weg zu kommen und die erste Woche bei Schaustellern und Budenbetreibern über die Runden zu kommen. Einem der Geschädigten habe er das Geld inzwischen zurücküberwiesen, so Justin G.

Mildernde Umstände

Das besonders kurze Rückfallintervall – seine letzte Jugendstrafe hatte Justin erst im Dezember 2019 abgesessen – sieht das Gericht als Anzeichen für Reifeverzögerungen und „schädliche Neigungen“, wie es im Juristenjargon heißt, wenn bei Jugendlichen die Voraussetzungen für weitere Straftaten gegeben sind. Gleichzeitig legen die Verteidigung und die Jugendgerichtshilfe überzeugend dar, dass Justin G. seit einem dreiviertel Jahr einer geregelten Tätigkeit bei einem Imbissbudenbetreiber in Jessen (Sachsen-Anhalt) nachgeht und sich unter der Ägide seines neuen Arbeitgebers nichts zuschulden hat kommen lassen.

Die Arbeit auf Festivals und Rummeln gefalle ihm, sagt Justin G. Kost und Logie übernimmt der Chef. „Wir wissen doch, was passiert, wenn wir ihn jetzt wieder entwurzeln und erneut sechs Monate Vollzug auf ihn einwirken lassen“, heißt es von Verteidiger Jan Manshardt. Auch seien die Delikte von geringer Schwere, „große strafrechtliche Karrieren sehen anders aus.“ Die von der Staatsanwaltschaft geforderte Jugendstrafe wird im Urteil des Schöffengerichts daher für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, zudem müssen 40 Arbeitsstunden abgeleistet werden.

Von Moritz Jacobi