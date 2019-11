22. Prinzenball der Havelnarren im Paulikloster

Brandenburg/H

„Havelnarren, die sind richtig, Havelnarren sind auf Kien. Wir sind nur bei uns hier wichtig, nicht in Bonn und in Berlin“, so tönte es am Samstagabend im Paulikloster das beliebte Havelnarrenlied.

Irritiert hat dann die Begrüßung „Welcome to O‘Stephan‘s Pub“? Was ist denn da passiert? Wer hat das altehrwürdige Paulikloster vom Havelstrand auf die „grüne Insel“ Irland entführt? Da waren wohl Kobolde am Werk. Richtig!

Wie die MAZ aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, gehören sie zum Karnevals-Club Havelnarren. Die irischen Kobolde haben das närrische Volk aus Brandenburg zum 21. Prinzenball ins festlich geschmückte Paulikloster eingeladen.

Zur Galerie „Welcome to O’Stephans’s Pub“ hieß es in diesem Jahr beim traditionellen Ball. Das Brandenburger Paulikloster wurde zur „grünen Insel“.

Da durften natürlich die zehn schönsten Handwerker Brandenburgs nicht fehlen, zumal die Jungs von der Handwerkerkooperative Ampersand in der letzten Saison alle gemeinsam Schirmherren des KCH waren.

Die meisten von ihnen waren bei fast jeder Veranstaltung dabei. Und sie hatten sogar ein Abschiedsgeschenk mitgebracht: einen Scheck über zweitausend Euro. Besser beschirmt war kaum möglich.

Schirmherr Christian Hensch

Das sind also ziemlich große Fußstapfen, die die attraktiven Burschen von Ampersand dem neuen Schirmherren hinterlassen. Da wird sich Christian Hensch, Direktor des Axxon Hotels, ganz schön anstrengen müssen.

Aber vielleicht hat er ja Sieben-Meilen-Stiefel. Seine Antrittsrede war jedenfalls erfrischend – oder leider? – sehr kurz. Das Reden sei nicht so seins, sagte er, verbeugte sich artig, nahm seinen Schirm und verschwand.

Sie sind ausgesprochen charmante Repräsentanten des KCH: Das neue Prinzenpaar, seine Tollität Stefan Li und ihre Lieblichkeit Mandy II werden das närrische Volk in der 51. Saison regieren. Dass beide in Mögelin im Havelland leben und jeweils zwei Töchter und zwei Kater haben, ist kein Zufall.

Aus Nachbarn wird ein Paar

Die pädagogische Fachkraft Mandy II (37) und der BMW-Verkaufsberater Stefan (40) sind auch im wirklichen Leben ein Paar. Kennengelernt haben sie sich vor 18 Jahren in Rathenow, wo sie als Nachbarn im selben Wohnhaus lebten. Schnell folgte die Familiengründung mit Hochzeit und den Geburten ihrer beiden heute 10 und 15 Jahre alten Töchter.

In der neuen Saison regieren Seine Tollität Stefan LI. und Ihre Lieblichkeit Mandy II. das havelnärrische Volk. Quelle: JACQUELINE STEINER

An ihrer Seite haben sie das Kinderprinzenpaar, den elfjährigen Prinzen Moritz (Kleine Grundschule Wollin) und die zehnjährige Prinzessin Pia I. (Frederic-Joliot-Curie Grundschule). Sie werden ihren großen Auftritt beim Kinderkarneval des KCH haben werden.

Ihre erste Amtshandlung unternehmen beide Paare am 11.11. beim Umzug durch die Altstadt und der anschließenden Proklamation im Paulikloster.

Die Kobolde und ihre Köstlichkeiten

Niemand von den etwa 240 närrischen Gästen musste die freundliche Übernahme durch die Kobolde von der grünen Insel bereuen. Sie haben aus ihrer Heimat einige Köstlichkeiten mit gebracht.

Am Buffet staunten die Ballgäste über Speisen, die in hiesigen Gefilden scheinbar unbekannte sind, wie zum Beispiel „Irischer Burger mit Cheddar und Tullamore Dew Barbecue im Heubrot“.

Tulla was? In Brandenburg ist so ein Fleischklops profan als „Bulette“ bekannt. Und wer die Wahl hat, der hat bekanntlich auch die Qual. So war die Entscheidung äußerst schwer, was besser mundete: die „Irisch Coffee Mousse“ oder die „ Baileys Mousse“.

Atemloser Auftritt

Egal! Geschmeckt haben sie beide. Gut beraten war auch jeder, der sich einfach für das dritte Dessert „Obst und Blaubeer Cheesecake Mousse“ entschieden hat.

„Atemlos“ - nein, Helene Fischer war nicht Stargast des Abends. So hieß die Band, die den Gästen mit fetziger Popmusik tüchtig eingeheizt hat, bis die Musiker atemlos waren. Als Stargast des Abends begeisterte Silly die Ballgäste.

Von Ann Brünink