KIEZ Bollmannsruh entlässt Leiter Daniel Golze

Bollmannsruh

Das Kinder- und Jugenderholungszentrum (KIEZ) in Bollmannsruh hat seit Mittwoch keinen Leiter mehr. „Ja, es stimmt. Ich habe völlig überraschend die Kündigung bekommen“, bestätigt Golze entsprechende Informationen der MAZ.

Erst am 1. August 2019 hatte Daniel Golze, Fraktionsvorsitzender der Linken im Rathenower Stadtparlament, seinen Schreibtisch im Parteibüro gegen den Arbeitsplatz am Beetzsee getauscht. Der 50-Jährige übernahm die Leitung des KIEZ in Bollmannsruh mit etwa 15 Mitarbeitern. Die idyllische gelegene Anlage für bis zu 270 Kinder befindet sich in Trägerschaft des Humanistischen Regionalverband Brandenburg/ Belzig. Zu den Hintergründen seiner Kündigung könne er nichts sagen, so Golze, der erfolglos versuchte Bürgermeister in Rathenow zu werden und der mit der früheren Sozialministerin Diana Golze verheiratet ist.

Ruhe am Beetzsee

Man habe ihm nur mitgeteilt, Der Geschäftsführer und der Gesellschafter „könnten sich mich nicht mehr leisten.“ In der Tat brennt im KIEZ in der Folge der Corona-Krise die Luft: Wo sonst hunderte Kinder Ferien machen oder Klassenreisen unternehmen, herrscht seit Monaten gähnende Leere.

„Wir haben keine Einnahmen, die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Die Lage ist kritisch“, sagt der Regionalverbandschef Axel Krause. Und: „Die Stelle war erst einmal befristet. Und ohne Geld können wir uns auch keinen Leiter leisten.“ Nun soll die Leitung des KIEZ auf mehreren Schultern verteilt werden, bis sich die Einrichtung „hoffentlich wieder erholt.“

Kapitel abgeschlossen

Auf die Frage, ob es dann auch wieder Platz für Golze gäbe, sagt Krause: „Ich denke nicht.“ Der Jurist Golze war von 2011 bis 2014 im Justizministerium als Referent angestellt. Seit 2015 arbeitete er als Wahlkreismitarbeiter für die Landtagsabgeordnete Anke Schwarzenberg und war nebenberuflich als Rechtsanwalt tätig.

Die Anwaltszulassung hat er zurück gegeben. Jetzt will er Urlaub machen und sieht „der Zukunft gelassen entgegen.“ Über Probleme mit Krause oder dem Gesellschafter will er nicht reden: „Kein Kommentar.“ Die drohende Schieflage führt er auf die „Rummeierei zwischen Gesundheits- und Bildungsministerium zurück.“

Aktion „Sommerwind“

Axel Krause wird am Freitag mit den KIEZ-Team über die Zukunft der Einrichtung reden. „Weil Kindergruppen ausbleiben, setzen wir jetzt auf Familien“, sagt er. Unter dem Motto „Sommerwind“ können jetzt Urlaubshungrige im Kiez Bungalows buchen, wenn sie 2020 in einem der schönsten Landstriche der Republik Urlaub machen wollen.

Von Benno Rougk