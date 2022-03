Brandenburg/H

Im Prozess gegen Josef S. (101) in Brandenburg an der Havel, den Ex-Wachmann im KZ-Lager Sachsenhausen, spricht ein Zeuge aus Israel. Arie Waxmann hat die Konzentrationslager Ausschwitz, Sachsenhausen und Mauthausen als Jugendlicher knapp überlebt.

Der Zeitzeuge wird per Video aus seiner israelischen Heimat in den Gerichtssaal in Brandenburg an der Havel zugeschaltet. Zur Erinnerung: Joseph S. soll zwischen Oktober 1941 und Februar 1945 im Konzentrationslager Sachsenhausen nahe Berlin als Angehöriger der SS Beihilfe zur Ermordung von Lagerinsassen geleistet haben. Laut Anklage geht es um mindestens 3518 Fälle.

Der einzige Überlebende seiner Familie

Am 25. Verhandlungstag spricht Arie Waxmann. Er ist Nebenkläger und inzwischen 91 Jahre alt. Ehe die SS ihn in den genannten Konzentrationslager eingesperrt hat, lebt Arie Waxmann mit seinen Eltern und seinem Bruder in Polen, in einer Stadt nahe Lodz. Seine Mutter stirbt bereits in den ersten Tag des Krieges bei einer Bombardierung.

Im KZ Auschwitz begann die Leidenszeit für den damals 13 Jahre alten Arie Waxmann. Quelle: Stanislaw Mucha

Die übrige Familie wird 1943 in ein Ghetto nach Lodz geschickt. Von dort wird der Junge nach Auschwitz deportiert. Sein Vater wird dort ermordet, sein Bruder in einem anderen KZ. „Ich bin der Einzige in meiner ganzen Familie, der übrig ist“, berichtet der Zeuge dem Gericht in Brandenburg an der Havel.

Der Weg nach Lieberose

Waxmann ist damals 13 bis 14 Jahre alt. Er beschreibt es als „reines Glück“, überlebt zu haben. Die meisten Kinder seiner Altersgruppe seien direkt ermordet worden. Er nicht. Eines Tages werden im KZ Auschwitz Heranwachsende gesucht. Seiner Vater sagt: „Geh mal hin, das ist vielleicht deine Rettung.“

Gemeinsam mit 250 anderen Häftlingen wird der Junge nach Lieberose zur Maurerschule geschickt. Er soll dabei helfen, Deutschland wieder aufzubauen. Aus diesem Grund landet er im November 1944 im Konzentrationslager Sachsenhausen.

Von Auschwitz nach Sachsenhausen

Dort bleibt Arie Waxmann ungefähr einen Monat. Zeitweise muss er im Hundezwinger arbeiten. Dort stiehlt er den Vierbeinern das Futter und schafft es damit, am Leben und einigermaßen bei Kräften zu bleiben.

Ein Schild der Dokumentationsstätte des ehemaligen KZ-Außenlagers Lieberose im brandenburgischen Jamlitz (Dahme-Spreewald) Quelle: Patrick Pleul/dpa

An den Weg von Sachsenhausen nach Lieberose kann sich Arie Waxmann nicht mehr erinnern. Er weiß nur noch von der Ankunft dort und wie er Häuser für die Soldaten bauen musste. „Wir mussten rund um die Uhr arbeiten, Essen gab es nie genug“, erzählt der Zeuge.

Während dieser Zeit erkrankt der Junge an Mumps, behält das aber für sich. Denn er weiß: Die Menschen, die ins Krankenlager geschickt werden, kehren nicht zurück.

Todesmarsch nach Sachsenhausen

Arie Waxmann bekommt in Lieberose keine Todesfälle mit. Man sei dort nicht zwangsläufig gestorben, sondern habe die Chance gehabt zu überleben, erklärt er. Das ändert sich allerdings mit dem Todesmarsch im Februar 1945 von Lieberose nach Sachsenhausen.

Die Menschen seien gnadenlos erschossen worden, wenn sie nicht mehr konnten, berichtet Arie Waxmann vor der Schwurgerichtskammer. Viele der tausende Menschen auf diesem Todesmarsch überlebten die Tortur nicht.

Keine Schüsse in Potsdam

Als Ausnahme ist ihm die Stadt Potsdam in Erinnerung geblieben, die auf dem Weg nach Sachsenhausen durchquert worden sei. Dort hätten die Soldaten nicht ein einziges Mal geschossen. Waxmann vermutet, dass sie den Bürgern der Stadt den Anblick der Toten ersparen wollten.

Arie Waxmann schildert sein damaliges Gefühl, dass die Potsdamer auf Seiten der Gefangenen gestanden hätten. Die Wachen, so sagt er, hätten sich dadurch anders verhalten: „Sie haben gespielt, als ob sie freundlich wären“.

„Wir waren keine Menschen mehr für sie“

Die Zustände in den Konzentrationslagern beschreibt Waxmann folgendermaßen: „Wir waren keine Menschen mehr für sie. Jeder Soldat konnte mit uns machen, was er gerade mit uns machen wollte, ohne eine Begründung.“ Der Anblick, wie jemand erschossen wurde, bleibt dem Jugendlichen erspart. Doch die Schüsse hört er.

Das dritte Konzentrationslager, das Arie Waxmann in seinem jungen Leben erlebt, ist das KZ Mauthausen – „die Hölle“. Der Junge ist zu der Zeit krank und kommt sofort ins Krankenrevier. Dort muss er sich das Bett mit fünf anderen Personen teilen. Auch, als die anderen bereits tot sind.

Die Phase vor der Befreiung behält der Zeitzeuge als „die schlimmste Zeit überhaupt“ in Erinnerung. Er kann in den letzten Kriegstagen kaum noch stehen, hat den Tod vor Augen.

„Die Kinder Sachsenhausens“

Nach Kriegsende sucht Arie Waxmann seine Verwandten, findet jedoch niemanden. Nach Polen geht er nie zurück, bleibt stattdessen in Deutschland, ehe er 1946 nach Israel ausreist. Vor Gericht sagt Arie Waxmann einen erstaunlichen Satz: „Deutschland hat Verantwortung übernommen, Polen nicht“.

In Israel wird der ehemalige KZ-Häftling Mitgründer des Vereins „Die Kinder Sachsenhausens“. Mit anderen Überlebenden spricht er über das geteilte Schicksal, junge Menschen möchte er motivieren, „eine bessere Welt zu haben“, damit so etwas nicht noch einmal geschehe.

„Ich habe das für die Menschheit getan, nur für sie“, begründet der Zeuge seine Entscheidung, vor dem Gericht in Brandenburg an der Havel über die schlimme KZ-Zeit auszusagen. Der Angeklagte Josef S. schweigt auch an diesem Prozesstag und stellt auch diesem Zeugen keine Fragen.

Von Julia Kazmierczak