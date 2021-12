KZ-Sachenhausen-Prozess: Massenmord an sowjetischen Kriegsgefangenen

Brandenburg/H

Das KZ Sachsenhausen war im Jahr Reiseziel von Kommandeuren der Konzentrationslager im Deutschen Reich. Die Lagerleiter besichtigten im August/September 1941, wie die Genickschussanlage funktioniert, mit der tausende sowjetische Kriegsgefangene exekutiert wurden.

Im Strafverfahren gegen den 101 Jahre alten Josef S. aus Brandenburg an der Havel, angeklagt werden Beihilfe zum Mord an mindestens 3518 Menschen, spricht der sachverständige Historiker Stefan Hördler die verschiedenen Mordmethoden an, denen die Menschen zum Opfer fielen, die auf sogenannten Exekutionstransporten in die Konzentrationslager gebracht worden waren.

Eine wichtige Quelle ist Franz Ziereis, Lagerleiter des KZ Mauthausen. Am 22. Mai 1945 wurde Ziereis auf der Flucht angeschossen. Er gestand auf dem Totenbett die Ermordung mehrerer tausender Gefangener und berichtete, dass aus tätowierter Haut Lampenschirme, Buchumschläge und Lederetuis hergestellt wurden.

Nach seinen Angaben reisten 1941 sämtliche KZ-Kommandeure nach Sachsenhausen, um zu erfahren, wie Sowjetkommissare am schnellsten liquidiert werden. In kleinen Gruppen von etwa 30 Mann wurden sie zur Hinrichtungsbaracke im Industriehof von Sachsenhausen transportiert.

Die vier Räume des Todes

Dort gab es vier Räume: einen zum angeblichen Registrieren, einen zur angeblichen ärztlichen Untersuchung, einen dritten zur Exekution. Letzter hieß „Baderaum“. Die Männer mussten sich, einer nach dem anderen, unter dem Vorwand, ihre Körpergröße zu messen, an eine getarnte Messlatte stellen mit einem Schieber, der auf ihren Kopf gelegt wurde.

Die Messlatte hatte einen Schlitz. Dahinter befand sich eine bewegliche Auflage für Gewehre und Pistolen. Es war immer laut im Baderaum. Ein Radio lief oder eine Schallplatte.

Hinter der Messlatte im Baderaum, befand sich ein vierter Raum, eine kleine schalldichte Kabine. Dort stand der Schütze und jagte dem Opfer auf des Blockführers Kommando „Psst“ eine Kugel mit der Laufrichtung von unten nach oben ins Genick.

KZ-Mauthausen-Lagerleiter Franz Ziereis (links) berichtet auf seinem Totenbett über die Erfindung des KZ-Lagerleiters Hans Loritz: die Genickschussanlage von Sachsenhausen. Quelle: unbekannt

Kommandeure wie Richard Glücks, Leiter der Inspektion der Konzentrationslager, seien bei solchen Exekutionen im Minutentakt zu meist betrunken gewesen, berichtet Ziereis auf seinem Sterbebett. Ebenso, dass der damalige Leiter des KZ-Sachsenhausen Hans Loritz diese Genickschussanlage erfunden habe.

SS-Oberscharführer haben die Leichen nach der Exekution auf ein Brett geworfen und sie auf Haufen geschichtet, um sie anschließend in den vier ölbetriebenen Krematoriumsöfen nebenan zu verbrennen.

Die mutmaßliche Schuld des Angeklagten Der aktuelle Strafprozess des Landgerichts Neuruppin gegen Josef S. (101) aus Brandenburg an der Havel wird an diesem Freitag mit Erläuterungen des Historikers Hördler zu den Genickschussanlagen in den Konzentrationslagern fortgesetzt, speziell in Sachsenhausen. Der Bezug zum Angeklagten: Die Anklage wirft ihm nicht Mord vor, sondern Beihilfe zum Mord. Diese ist laut Staatsanwaltschaft Neuruppin gegeben, weil SS-Rottenführer Josef S. zwischen 1941 und 1945 als KZ-Wachmann Bestandteil der Mordmaschine im KZ Sachsenhausen war, unabhängig davon, ob ihm eine unmittelbare Teilnahme an Erschießungen oder anderen Tötungen von Häftlingen nachzuweisen ist. Der mutmaßliche KZ-Wachmann streitet jede Beteiligung an dem damaligen Geschehen und sogar seine Anwesenheit in Sachsenhausen. Der Prozess wird anschließend im kommenden Jahr weiterlaufen bis voraussichtlich März 2022. Er wird weiterhin auf dem Görden in Brandenburg an der Havel stattfinden, damit die Anfahrt für den greisen Angeklagten zumutbar bleibt. Der mutmaßliche KZ-Wachmann streitet jede Beteiligung an dem damaligen Geschehen und sogar seine Anwesenheit in Sachsenhausen.

Nachweise, dass der Angeklagte Josef S. direkt an diesen Exekutionen beteiligt war, gibt es offenbar nicht. Der Gutachter des Gerichts zitiert an diesem Donnerstag (16. Dezember) etliche Dokumente, die solche Hinrichtungen belegen in den Jahren zwischen 1941 und 1945.

Der angeklagte Josef S. betritt den Gerichtssaal in der Sporthalle auf dem Görden. Quelle: Jürgen Lauterbach

In dieser Zeit war Josef S. aus Brandenburg an der Havel – nach allem, was man weiß – als KZ-Wachmann und Angehöriger des SS-Totenkopfsturmbanns im KZ Sachsenhausen tätig.

Der Historiker kommt nicht umhin, viele so mörderische wie makabre Details der Mordaktion „14 f 14“ zu benennen. So sei das Hauptprobleme aus Sicht der SS und der Lagerleitung nicht etwa gewesen, Tausende Kriegsgefangene und auch andere Häftlinge binnen kurzer Zeit zu erschießen oder später auch mit Zyklon B in „mobilen Gaskammern“ zu vergasen.

Erinnerung an T4 in Brandenburg an der Havel

Am schwierigsten sei es gewesen, so Hördler, die Berge von Leichen anschließend ohne allzu großes Aufsehen zu beseitigen. Vor dieser Schwierigkeit standen schon die Mörder vom Nicolaiplatz in Brandenburg an der Havel.

Als erster Tötungsort der später als „Aktion T 4“ bekannten Vergasungen von Menschen mit Behinderungen wurde das ehemalige Zuchthaus ausgewählt. Unter Leitung von Irmfried Eberl wurden von Januar bis Ende Oktober 1940 mehr als 9000 Menschen mitten in der Stadt mit Kohlenmonoxid vergast.

Ehrung für Teilnahme an dem Massenmord

Ein weiteres Problem, wieder ist es nicht der massenhafte Tod von Gefangenen: Wer reihenweise sowjetische Kriegsgefangene erschießt, soll mit dem Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwert ausgezeichnet werden.

Doch den wahren Grund der Ehrung wollen die Vorgesetzten nicht so direkt angeben. Das Wort „Exekution“ soll jedenfalls auf keinen Fall auftauchen auf den Vorschlagslisten mit den Namen der SS-Männer, die sich durch Erschießungen verdient gemacht haben.

SS-Sturmbannführer Artur Liebehenschel, für die Mordaktion 14 f 14 in allen Konzentrationslagern verantwortlich, entscheidet sich für die verschleiernde Formulierung: „Durchführung von kriegswichtigen Sonderaktionen“.

Von Jürgen Lauterbach