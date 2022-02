Brandenburg/H

Alfons Studzinski (98) kann man eines gewiss nicht vorwerfen im Mordprozess gegen Josef S. (101) aus Brandenburg an der Havel, den Mann also, der sich vor dem Schwurgericht Neuruppin wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 3518 Fällen verantworten muss.

Der aus Moers am Niederrhein per Video zugeschaltete Zeit- und Gerichtszeuge erzählt keine Heldengeschichte über die eigene Person und sein Schicksal im KZ Sachsenhausen, Block 34, 25 und 4. Er redet frei von Hass und jedem Versuch, den Angeklagten zu belasten.

Die Schwurgerichtskammer betritt den Saal. Links sitzen der angeklagte Josef S. (101) und sein Verteidiger Stefan Waterkamp. Quelle: Jürgen Lauterbach

Zu Beginn der Ausführungen überrascht der Zeuge mit seiner Milde im Urteil über seine Zeit im KZ Sachsenhausen, die ihm in mancher Hinsicht gar nicht so schlecht vorzukommen. Der Eindruck trügt jedoch.

Zeuge Alfons Studzinski: „Unser SS-Mann war ein Guter“

Alfons Studzinski spricht Sätze wie: „Je länger man im Lager ist, desto besser geht es einem.“ – „Unser SS-Mann war ein Guter, hat keinem was gemacht.“ – „Es ist besser geworden im Lager. Nach 1943 verstanden sie es, Sie statt Du zu sagen. Sind viel freundlicher geworden.“ – „Wir konnten nachher sogar Fußball spielen.“

Im Alter von 16 Jahren ist Alfons Studzinski aus Danzig als politischer Gefangener nach Sachsenhausen gekommen. „An dem Führer sein Geburtstag“, erzählt der erinnerungsfeste Mann. Er hat an dem Tag, dem 20. April 1940, vom Zug aus das fahnengeschmückte Berlin gesehen.

Danach ist der Jugendliche fünf Jahre und einen Tag im KZ Sachsenhausen eingesperrt. Weil seine Familie und er als Heckenschützen angeblich den Deutschen aufgelauert haben in der Heimat.

Von Moers per Video nach Brandenburg an der Havel

Der Junge hat relatives Glück. Er wird der Schuhwerkstatt zugeteilt, in der erfahrene und gut ausgebildete ältere Häftlinge arbeiten, die ihn unter ihre Fittiche nehmen. Mit Schwarzarbeit für SS-Offiziere schaffen sich die Schuster Vergünstigungen, bekommen dafür ein Stück Brot extra oder eine dickere Suppe.

Während der einstige KZ-Häftling über seine Erinnerungen an Sachsenhausen spricht, folgt der des Mordes beschuldigte Josef S. den Ausführungen nicht immer. Gelegentlich dreht er seinen Drehstuhl in eine andere Richtung. Weg vom Bildschirm, auf dem er mitverfolgen kann, wie Alfons Studzinski sich redlich bemüht, dem Gericht bei der Wahrheitsfindung zu helfen.

Von den Massenhinrichtungen, vor allem den Erschießungen und der Vergasung russischer Kriegsgefangener, bekommt der junge Häftling Alfons Studzinski direkt nichts mit. Er haust und arbeitet nämlich relativ weit entfernt von den Stätten der schlimmsten Grauen.

Dem Tode geweiht: Sowjetische Kriegsgefangene im KZ Sachsenhausen unmittelbar vor ihrer Ermordung im September/Oktober 1941. Quelle: Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten

Doch der Junge hört davon und weiß wie jeder im Lager, dass niemand ins sogenannte Krankenrevier will, weil so gut wie niemand von dort zurückkehrt. Dem minderjährigen Häftling ist ebenso klar, dass all die Toten in den drei Öfen des Krematoriums verbrannt werden. „Jeden Tag gab es Tote“, sagt der Zeitzeuge.

Diesen großen Galgen vor dem Tor hat Alfons Studzinski noch vor seinen Augen. Dort wo Menschen hängen und mit einem Ruck sterben, wenn ihnen das Brett unter den Füßen fortgestoßen wird. Doch einmal geschieht etwas anderes.

Todeskampf dauert eine halbe Stunde

Vier Polen werden gehängt. Wegen Sabotage. Ihnen wird die Schlinge um den Hals gelegt und dann wird das Seil hochgedreht. „Eine halbe Stunde hat das gedauert, bis die tot waren“, erinnert sich der Zeuge im Gerichtssaal in Brandenburg an der Havel. Studzinski und die anderen Häftlinge haben diesen qualvollen Todeskampf mit angesehen.

Schneller geht es bei Onkel Paul, dem kränklichen Mithäftling, an die 50 Jahre alt. Er hält die Schinderei und die schwere Arbeit mit seinem eher schwachen Körperbau nicht mehr aus. Dass er nicht mehr leben will, hat er schon mehrmals angekündigt.

Josef S. aus Brandenburg an der Havel sagt nicht zu Alfons Studzinski

An einem Morgen beim Appell geht Onkel Paul „aufs Draht“. So heißt das, wenn Häftlinge in den Stacheldrahtzaun laufen und erschossen werden. Ohne Vorwarnung von den SS-Männern oben auf den Wachtürmen, drei pro Turm. Dort diente auch SS-Rottenführer Josef S., von dem niemand weiß, ob, wann und wie oft er geschossen hat. Onkel Paul ist tot.

Der Schwurgerichtsvorsitzende Udo Lechtermann lässt die Videokamera am Ende der Zeugenvernehmung auf den Angeklagten schwenken, sodass Alfons Studzinski und Josef S. einander sehen können. Richter Lechtermann fragt den 101-Jährigen, ob er dem Zeugen noch etwas sagen will. „Nee“, sagt Josef S. und winkt ab.

