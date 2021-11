Brandenburg/H

Der wegen Beihilfe zum Mord an 3518 Menschen beschuldigte Josef S. aus Brandenburg an der Havel ist seit diesem Dienstag (16. November) 101 Jahre alt. Die Beweislast gegen ihn ist spätestens an diesem Donnerstag erdrückend.

Der angeklagte Brandenburger litauischer Herkunft, dessen Prozess wegen der Wohnortnähe in Brandenburg an der Havel stattfindet, hat bisher bestritten, dass er freiwilliges SS-Totenkopf-Mitglied war und im KZ Sachsenhausen zwischen 1941 und 1945 diente, am Ende als SS-Rottenführer.

An diesem Donnerstag führt der auf die KZ-Geschichte spezialisierte Historiker Stefan Hördler aus, welche Beweise es für die Verstrickung des Angeklagten gibt, für den Mann, der Josef S. heißt und am selben Tag im selben kleinen litauischen Ort vor 101 Jahren geboren wurde und 1941 als „Volksdeutscher“ nach Pommern geholt und später eingebürgert wurde.

Hördler zeigt an diesem Prozesstag mehrere aufschlussreiche Dokumente, besonders eines der Einwandererzentralstelle (EWZ). Mit Ausnahme des bereits verheirateten Bruders Albert dokumentiert dieses Übersiedlungsdokument aus dem Jahr 1941 die gesamte aus Litauen stammende Familie S. – Vater, Mutter, Josef und sechs seiner sieben Geschwister. Alle mit persönlichen Daten und alle mit Passbildern.

Entlarvendes Foto

Darunter ist auch genau das Bild von Josef S. auf einem SS-Dokument, auf dem der Angeklagte sich selbst im vorherigen Sitzungstermin der Schwurgerichtskammer Neuruppin nicht wiedererkannt haben will. Diese Beteuerung hält der 101-Jährige an diesem Donnerstag nicht mehr aufrecht.

„Ist das Ihre Familie?“, fragt der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann den Angeklagten direkt? Josef S. erkennt seinen 1862 geborenen Vater Wilhelm und die 1886 geborene Mutter Julia sowie seine sämtlichen Geschwister, geboren zwischen 1911 und 1927.

Als er sein eigenes Bild betrachtet, räumt er ein: „Ich sollte hier drauf sein, der erste rechts. Kann vielleicht auch sein. Ich habe so blonde Haare gehabt.“

Dialog Richter und Angeklagter

Mit dem Kammervorsitzenden folgt ein Dialog. Richter Lechtermann: „Wer soll das sonst sein?“ Josef S.: „Meine ich auch. Dann sage ich: Das bin ich. Die Mutter guckt nach oben.“ Richter Lechtermann: „Sehen Sie Herr Schütz, das ist wohl so.“

Der angeklagte Brandenburger litauischer Herkunft, dessen Prozess vor dem Landgericht Neuruppin wegen der Wohnortnähe in Brandenburg an der Havel stattfindet, bestreitet seit Prozessbeginn, dass er freiwilliges SS-Totenkopf-Mitglied war und im KZ Sachsenhausen zwischen 1941 und 1945 eingesetzt war.

Davon rückt Josef S. auch an diesem Donnerstag nicht ab, obwohl sein Verteidiger, vor einiger Zeit eine Erklärung seines Mandanten angekündigt hatte.

Bei der Waffen-SS eingebürgert

Zu einem behördlichen Eintrag auf der Personalakte seines Vaters Wilhelm sagt er nichts. Dort heißt es über eine Anmerkung der Mutter Julia: „Wie Frau Schütz mir erklärt, soll Ihr Sohn Josef bei der Waffen-SS eingebürgert sein.“

In zwei Verhandlungsterminen hatte der Kammervorsitzende Udo Lechtermann dem Angeklagten ins Gewissen geredet und ihn indirekt aufgefordert, mit der Wahrheit ans Licht zu treten.

Der historische Gutachter wird sich im laufenden Strafprozess als nächstes mit dem Thema Rekrutierung und Anwerbung für die SS befassen . Dabei wird er versuchen aufzuklären, wie Josef S. zur SS gekommen ist.

Von Jürgen Lauterbach