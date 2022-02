KZ-Sachsenhausen-Prozess: Historikerin äußert sich zum Alltag der Häftlinge im Lager

Brandenburg/H

Nachdem zwei Verhandlungstage krankheitsbedingt ausgefallen waren, wird der Prozess gegen den 101-jährigen Josef S. in Brandenburg an der Havel fortgesetzt. Der wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 3518 Fällen angeklagte Mann soll mutmaßlich in mehreren SS-Kompanien im Konzentrationslager Sachsenhausen im Einsatz gewesen sein.

Der wegen Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen angeklagte Josef S. (links). Quelle: Jürgen Lauterbach

Historikerin Astrid Ley zum KZ-Alltag und Zwangsarbeit

„Schönen guten Morgen allerseits!“, ruft S. zu Beginn der Verhandlung in den Saal. Es sollte seine einzige Äußerung an diesem Verhandlungstag bleiben. Regungslos verfolgt er über Kopfhörer die Ausführungen der Sachverständigen und die auf Bildschirme projizierten Dokumente: Lagerpläne, Häftlingsunterlagen, Listen mit Namen.

Dokumente, mit denen die Historikerin Astrid Ley den Alltag im KZ Sachsenhausen sowie die Lebens- und lebensfeindlichen Bedingungen der unterschiedlichen Häftlingsgruppen im Lager illustriert. Gruppen, die teils auch in der Nebenklägerschaft des Prozesses vertreten sind: Franzosen, Niederländer, Polen, Sinti und Roma, Kinder und Jugendliche sowie jüdische Häftlinge.

Dem Tode geweiht: Sowjetische Kriegsgefangene im KZ Sachsenhausen unmittelbar vor ihrer Ermordung im September/Oktober 1941. Quelle: Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten

Vor Vertretern der Anklage, dem Schöffengericht unter Vorsitz von Udo Lechtermann sowie vor rund zwölf Besuchern und Pressevertretern schildert die stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte und des Museums Sachsenhausen die perfiden Methoden der direkten und strukturellen Gewalt im Lager, aber auch die wirtschaftliche Ausbeutung der Häftlinge.

Schikane, Prügel und Folter

„Zunächst war das Lager ein Mittel der Repression und Bekämpfung politischer Gegner und Widerständler im eigenen Land“, so die 59-Jährige. Unter dem berüchtigten Kommandanten Hans Loritz herrschte ein brutales, extrem gewalttätiges Regiment. Körperliche Folter und schikanöser Ordnungsdrill waren an der Tagesordnung. Etwa der sogenannte „Sachsengruß“ in stundenlanger Hockstellung mit hinter dem Kopf verschränkten Armen.

Arrest, Strafarbeiten oder Prügelstrafen drohten bei kleinsten Vergehen oder oblagen der Willkür der Kommandantur. Mit dem Kriegsverlauf wandelte sich das Lager in ein Instrument der Kriegswirtschaft und des Genozids. Im bisherigen Prozessverlauf verdichteten sich die Hinweise darauf, dass auch der aus Litauen stammende Josef S. zwischen 1941 und 1945 als SS-Totenkopf-Mitglied in Sachsenhausen diente.

Einlieferungswellen und überfüllte Baracken

In dieser Zeit gab es „eine massive Zunahme von internationalen Häftlingen in großen Einlieferungswellen“, erläutert die Historikerin. Franzosen, Niederländer, Slowaken, Ungarn, vor allem jedoch Polen und Sowjetbürger machten bald die Mehrheit der Häftlinge aus. Und es wurden immer mehr: Das für 10 000 Häftlinge konzipierte Lager umfasste zeitweise rund 14 000 Internierte.

Das Gelände der Gedenkstätte Sachsenhausen. Die Unterkunftsbaracken wurden in vier Reihen um den halbkreisförmigen Appellplatz errichtet. Das KZ Sachsenhausen wurde im Sommer 1936 errichtet. Zwischen 1936 und 1945 waren im KZ Sachsenhausen mehr als 200.000 Menschen inhaftiert. Quelle: Patrick Pleul

Menschenunwürdig waren dementsprechend die Verhältnisse in den Baracken. Auf engstem Raum eingepfercht wurden bisweilen drei Mal so viele Menschen wie es Schlafplätze gab. Und selbst die wenigen Betten wurden unter Kommandant Loritz gelegentlich entfernt, um die Häftlinge auf dem nackten Boden schlafen zu lassen.

„Kaum jemand unter den Neuzugängen war des Deutschen mächtig“, macht Astrid Ley klar. Aber um im Lager zu überleben, um die Drills und Anweisungen zu verstehen und die auf Befehl vorzutragenden deutschen Lieder zu singen, mussten die auf eine Nummer reduzierten und herabgewürdigten Häftlinge die nötigsten Brocken in der Sprache ihrer Peiniger aufschnappen.

Am Jahrestag der Auschwitz-Befreiung (27. Januar) wurde der Prozess gegen KZ-Wachmann Josef S. (101) fortgesetzt. Seitdem äußert sich der Angeklagte nicht zu den Vorwürfen. Quelle: Jürgen Lauterbach

Hunger, Schmutz und Gedränge waren ständige Begleiter

„Es war nahezu unmöglich, eine körperliche Hygiene aufrechtzuerhalten“, beschreibt die Sachverständige. Eine Reinigung der Waschräume in den Baracken fand kaum statt. Geduscht wurde blockweise alle zwei Wochen, wobei die Wachtrupps willkürlich das Wasser abstellen und enormen Zeitdruck ausüben konnten. Wer über warme Kleidung verfügte, durfte diese erst tragen, wenn dies von der Lagerverwaltung genehmigt wurde.

Dazu die stetige Abnahme der Lebensmittelversorgung: Die mit etwas Gemüse angereicherte Suppe für die Häftlinge wurde mit den Jahren immer dünner, und die Brotration betrug am Ende nur noch 150 Gramm pro Tag. Wer Geld oder Tauschgegenstände hatte, suchte damit vor allem den ständigen Hunger zu stillen.

Zwangsarbeit für die deutsche Industrie

Parallel dazu wurde Sachsenhausen administrativ ins SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt integriert und damit Teil der Kriegswirtschaft und Ausbeutung von Arbeitskraft. Die Lagerleitung übernahm im September 1942 mit Anton Kaindl ein Buchhalter und Technokrat, dessen Kommandantur die maximale Ausbeutung von Arbeitskraft anstrebte.

Arbeiteten Häftlinge bis 1942 noch hauptsächlich in Werkstätten auf dem Lagergelände, so mussten tausende von ihnen fortan in etlichen KZ-Außenlagern für Krupp, Siemens oder IG Farben schuften – oft elf Stunden oder länger. Um die Arbeitskräfte möglichst lange auszunutzen, sollten internierte Ärzte ihre Mithäftlinge medizinisch versorgen.

Das Eingangstor mit dem Schriftzug „Arbeit macht frei“ im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen. Ein früherer Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen ist vor dem Landgericht Neuruppin wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Quelle: Kristin Bethge

Die Ausübung körperlicher Gewalt und Bestrafung von Häftlingen wurde indes zunehmend an Funktionshäftlinge delegiert: mit kleinen Privilegien ausgestattete Häftlinge aus den oberen Reihen der rassistischen Häftlingshierarchie der Nazis, die den Rassismus und Antisemitismus innerhalb der Lagergesellschaft perpetuierten.

Wer überleben wollte, musste arbeitsfähig bleiben

Wer von der SS als nicht arbeitsfähig oder – aufgrund von Krankheit oder Verletzungen – als nicht gesundungsfähig erachtet wurde, erhielt de facto sein Todesurteil. Neben lageröffentlichen Exekutionen, Gaskammern und Gift wendete die SS weitere Mordmethoden an. Darunter die Unterbringung in sogenannten „Schonblocks“, in denen die Häftlinge sich selbst und dem sicheren Tod überlassen wurden.

Mit dem Fortgang des Kriegs verwandelt sich Sachsenhausen immer mehr in eine Art Verteilzentrum, das abertausende Deportierte vor allem aus den besetzten Gebieten, aus aufgelösten Lagern oder Ghettos in andere Lager durchschleuste. Unter ihnen auch zahlreiche Kinder und Jugendliche, die isoliert von den Erwachsenen einen eigenen Trakt bewohnten.

Medizinische Experimente an Kindern

„Sie waren die schwächste Gruppe in der Häftlingshierarchie und wurden sogar von anderen Häftlingen misshandelt und ausgenutzt“, sagte die Sachverständige. Im berüchtigten „Schuhläuferkommando“, das Häftlinge unter dem Vorwand einer Studie der Marschfolter aussetzte, wurden die Minderjährigen als Ersatzläufer eingesetzt. Ley: „Einige Jugendliche wurden nachweislich auch hingerichtet.“

Zudem wurden im Lager, in dem auch Josef S. mutmaßlich gedient haben soll, Kinder für medizinische Experimente missbraucht. Etwa Simon Rothschild, der im Herbst 1943 vom Lagerarzt Arnold Dohmen mit Hepatitis-Erregern infiziert wurde. Über ihn und zwei weitere der elf Kinder, die Arnold Dohmen noch an der Rampe des Deportationszugs für seine medizinischen Experimente ausgewählt hatte, entstand an der Filmhochschule Babelsberg der Dokumentarfilm „Die Kinder von Sachsenhausen“.

Von Moritz Jacobi