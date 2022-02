Brandenburg/H

Auch an diesem Donnerstag begrüßt der wegen Beihilfe zum Mord an 3518 Menschen angeklagte Josef S. (101) aus Brandenburg an der Havel alle Anwesenden im Gerichtssaal in Brandenburg an der Havel mit einem relativ kräftigen: „Ich wünsche allen einen guten Morgen“.

Diesmal hakt Udo Tochtermann ein. Der Vorsitzende des Schwurgerichts Neuruppin: „Sie sagen immer so schön die Tageszeit und wünschen einen guten Morgen. Wir warten darauf, dass Sie uns einmal etwas anderes sagen.“

Denn bei dem, was der Angeklagte bisher gesagt habe, hätten alle anderen im Saal nicht das Gefühl, „dass das alles so passt“. Der wegen Josef S.’s beharrlichen Leugnens und Verdrängens fast schon resignierende Richter Tochtermann zu dem Angeklagten: „Das hier ist keine Kinoveranstaltung, sondern Ihr Verfahren. Denken Sie gut nach!“

Richter Tochtermann spricht an diesem Donnerstag noch den Angeklagten noch einmal kurz an: „Das hier ist keine Kinoveranstaltung, sondern Ihr Verfahren".

Doch der angeklagte Brandenburger litauischer Herkunft, dessen Prozess wegen der Wohnortnähe in Brandenburg an der Havel stattfindet, hat seit Prozessbeginn bestritten, dass er freiwilliges SS-Totenkopf-Mitglied war und im KZ Sachsenhausen zwischen 1941 und 1945 diente, am Ende als SS-Rottenführer. Dabei bleibt es auch nach rund zwanzig Prozesstagen.

Josef S. leugnet, überhaupt in Oranienburg und Sachsenhausen gewesen zu sein. Daher bemüht sich das Gericht herauszufinden, ob der Mann auf der Anklagebank identisch ist mit dem im November 1920 geborenen Josef S., der unzweifelhaft zwischen 1942 und 1945 als KZ-Wachmann zumindest indirekt an dem Mordgeschehen im Konzentrationslager beteiligt war.

Katharina Funk ist seit 2010 Sachverständige für forensische Bildidentifikation. Sie hat drei Fotos von Josef S. miteinander abgeglichen. Quelle: Jürgen Lauterbach

An diesem Donnerstag kommt das Schwurgericht einen Schritt weiter. Denn als Sachverständige hat die Anthropologin Katharina Funk (42) aus Berlin das Wort, die in ihrem Fach Menschenkunde einen Doktorgrad hat und seit 2010 Sachverständige für forensische Bildidentifikation ist.

Der Spezialistin liegen drei Porträtfotos vor und sie soll erklären, ob die drei Bilder ein- und denselben Mann zeigen: nämlich Josef S, den Angeklagten in diesem Mordprozess.

Ein Schwarz-Weiß-Porträtfoto ist Anfang der 40-er Jahre des 20. Jahrhunderts entstanden, zeigt einen sehr jungen Mann und findet sich zweimal in Unterlagen der NS-Behörden jener Zeit.

Das zweite leicht unscharfe Bild ist ungefähr zehn Jahre jünger, zeigt einen immer noch jungen Mann, der aber erkennbar älter ist als der auf dem ersten Passfoto abgebildete Jüngling. Dieses Foto haben die Ermittler sichergestellt, als sie im Jahr 2019 eine gerichtlich angeordnete Durchsuchung in der Wohnung des Angeklagten in Brandenburg an der Havel aufgenommen haben.

Katharina Funk hat sich so ausführlich mit dem Gesicht von Josef S. beschäftigt, wie wohl kaum jemand zuvor. Das ist ihr Beruf als Dozentin für Humanbiologie, Anthropologie und Zoologie an der Freien Universität Berlin. Quelle: Jürgen Lauterbach

Das dritte Foto schließlich hat die Anthropologin an diesem Donnerstag von dem angeklagten 101-Jährigen gemacht. Die Frage an die Fachfrau lautet: Inwiefern zeigen alle drei Bilder ein- und denselben Mann?

Die Prozessbeteiligten und die Zuschauer erfahren viel über Gesichter und ihre Merkmale. Katharina Funk hat in dem ältesten Foto 107 Gesichtsmerkmale entdeckt, die sie beschreiben kann.

101 Merkmale des 101-Jährigen aus Brandenburg an der Havel

101 dieser Merkmale kann sie mit dem zweiten, qualitativ deutlich schlechteren Bild abgleichen. Von der mittelbreiten Stirn bis zu den leichten Überaugenbögen, vom mittelstarken Augenbrauenhaar bis zur konvexen Unterlidfalte, vom mäßig breiten Ohrhöcker bis zur Schläfenhaargrenze.

Bei 101 Merkmalen erkennt die Spezialistin acht Abweichungen zwischen dem Mann auf dem Foto der Behördendokumente der Nazi-Zeit und dem Mann auf dem Foto aus der Privatwohnung des Angeklagten. Alles andere sei identisch.

Für die Abweichungen gebe es logische Erklärungen, die sich aus der Fotoperspektive und der unterschiedlichen Bildschärfe ergeben. Katharina Funk kommt daher zu dem Prädikatsurteil, dass beide Männer „höchst wahrscheinlich“ die gleiche Identität haben.

Übereinstimmungen mit Rentner aus Brandenburg an der Havel

„Höchst wahrscheinlich“ ist die zweitstärkste Stufe auf einer fachlich maßgebenden Prädikatskala mit zehn Stufen, die von „mit an Sicherheit grenzend wahrscheinlich“ bis „mit an Sicherheit grenzend unwahrscheinlich“ reicht.

Die Anthropologin: „Der Mund, die Ohren, der Mittelbereich, die Struktur und die Proportionen des Gesichts stimmen überein. Das ergibt die zweithöchste Stufe.“

Das älteste und das aktuelle Bild abzugleichen falle deutlich schwerer, räumt die Expertin für Menschen ein. Den zwischen beiden Fotos liegen mehr als 80 Jahre, entsprechend viele altersbedingte Veränderungen gehen damit einher.

Ohren werden im Alter länger und breiter

40 Abweichungen stellt Katharina Funk daher fest bei den jeweils abgebildeten Menschen. Sie macht deutlich, dass Veränderungen über eine derart lange Zeitspanne ganz normal sind. Das Ohr beispielsweise wird bei Menschen mit fortschreitendem Alter immer länger und breiter, unter anderem weil das Gewebe erschlafft.

Gleichwohl stellt die gerichtliche Gutachterin Grundübereinstimmungen zwischen Jung und Alt bei deren Ohr und im Nasenbereich fest. Sie kommt zu dem Schluss, dass beiden abgebildeten Männer „wahrscheinlich identisch“ sind. Weiter will sie nicht gehen.

Richter Lechtermann (66) äußert dafür Verständnis und spricht aus, was vermutlich viele im Saal denken: „Der Zahn der Zeit nagt an uns allen.“ Der Prozess geht noch bis mindestens April.

Von Jürgen Lauterbach